- Fostul premier Dacian Ciolos, membru al Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), a declarat marti ca nu are "nicio legatura" cu fosta Securitate sau cu servicii secrete si ca nu are ce sa isi reproseze din punct de vedere profesional sau al familiei sale. "Nu am absolut…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca in 24 de ore de la anunțul privind inființarea partidului PLUS a primit peste 7.500 de cereri de adeziune. ”La 24 de ore de la anunțul de inființare a PLUS, am primit peste 7.500 de cereri de adeziune. Va așteptam alaturi de noi!”,…

- MRI se rebranduiește ca PLUS și nu se știe care vor fi efectele Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (noiembrie-decembrie). Sondajul a fost realizat in perioada 24 noiembrie – 9 decembrie pe un eșantion național de 1067 de persoane la…

- Dacian Ciolos a lansat, sambata, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), formatiune care a fost deja inregistrata la Tribunal si face parte din registrul partidelor politice.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua locul Miscarii Romania Impreuna. "Au trecut opt luni de cand noi ne organizam pe teren si acest…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat sambata, la Cluj, infiintarea unui nou partid, Miscarea Romania Impreuna urmand a fi retras de la Tribunalul Bucuresti, din cauza intarzierilor prea mari pentru inregistrare. Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) este noua formatiune politica deja…