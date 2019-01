Dacian Ciolos: Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat sambata dimineata ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare. EL a tinut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania, pentru ca altfel nu ar fi infiintat o formatiune politica si ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ti parasi tara.



"Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discutie care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: 'Iti dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?'. Nu o data am analizat ce avem de facut atunci cand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

