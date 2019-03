Dacian Ciolos: Avem nevoie de alegeri in doua tururi si un candidat unic al Opozitiei la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS - Dan Barna si Dacian Ciolos - doresc ca alegerea primarilor sa se faca in doua tururi de scrutin si cer parlamentarilor sa voteze o lege in acest sens. Totodata, Cioloș ofera o replica acuzațiilor aduse din ALDE pe acest subiect.

- "Noi sustinem ca alegerea trebuie sa se faca in doua tururi. Cand o sa discutam, daca o sa intre in discutie legea de organizare a alegerilor locale, mai avem timp. Chestiunea asta pentru noi e un handicap, in timp ce pentru partidele mari este un avantaj nemeritat", a declarat Tariceanu, sambata,…

- Marius Bodea a declarat ca saluta ideea lansata, vineri, la Iasi, de catre liderii USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, precizand ca opozitia trebuie sa dovedeasca inteligenta politica in bataliile din urmatorii doi ani. "O masinarie fantastica precum este cea a PSD, care manipuleaza masele,…

- „Probabil va fi o alianta de guvernare, normal, dar eu cred ca fiecare formatiune politica trebuie sa isi clarifice oferta. In ceea ce priveste PNL, noi suntem un partid care are o viziune clara, consideram ca trebuie sa stimulam investitiile, ca trebuie sa generam o dinamica economica, sa asiguram…