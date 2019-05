Dacian Cioloş, atac la Iohannis: Dacă nominalizezi ca premier marionetele unuia ca Dragnea, trebuie să-ţi asumi responsabilităţile "Cred ca viitoarea Constitutie a Romaniei trebuie sa precizeze mai clar responsabilitatea guvernarii. Presedintele si Guvernul trebuie sa lucreze impreuna, dar pentru asta presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unuia ca Dragnea, tu ca presedinte, trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Vom crea si mecanismele necesare dizolvarii Parlamentului atunci cand e cazul. Acesti oameni, parlamentarii, trebuie sa reprezinte esenta democratiei si nu trebuie sa se mai ascunda in spatele imunitatii si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

