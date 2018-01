Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100 in care isi indeamna sustinatorii sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca "noi, fiecare dintre noi, vom face altfel, ca vom reusi sa propunem solutii care sa fie acceptate…

- Valentina Pelinel a notat pe retelele de socializare un mesaj emotionant pentru Cristi Borcea, tatal fiului lor, Milan. "La Multi Ani, dragostea mea! Noi te iubim si te pretuim in fiecare zi ca si cum ar fi ziua ta! Tu stii cel mai bine si simti cat de mult te iubim si cat de uniti suntem…

- Solutia opozitiei la criza politica actuala – alegerile anticipate, o idee avansata atat de liberali, cat si de liderul USR. Coaliția a fost ironizata pe Facebook de președintele PMP, Traian Basescu. „Cred ca Iohannis are toata indreptatirea si, de ce nu, si obligatia politica sa incerce si o nominalizare…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca 2017 a fost anul ”falselor pretexte in justitie” invocate de coalitia PSD-ALDE pentru ”propaganda si manipulare”. In 2017, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale, de opt ori mai…

- ”O idee frecvent repetata de coalitia PSD - ALDE de-a lungul anului 2017 a fost aceea ca Guvernul se concentreaza asupra punerii in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Aplicarea deciziilor CCR a fost unul dintre pretextele favorite, invocat ori de cate ori coalitia…

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, s-a facut de ras, pe Facebook! Cioloș a postat un mesaj plin de greșeli, pe pagina sa de Facebook, adresat omenilor cinstiti pe care ii avertizeaza ca daca nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, duminica, pe Facebook, ca indiferent de raportarile personale ale fiecarui roman, Romania trebuie sa insemne mai mult decat sau , decat sau , iar fiecare roman sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup. ”Dragi romani,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a adresat romanilor, pe Facebook, in ultima zi a anului, cu un mesaj video de Anul Nou. „Dragi romani, ne mai depart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in anul centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile…

- In mesajul de Craciun, premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste, noteaza News.ro . “Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa…

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, puncteaza intr-un material video postat pe Facebook ca modificarile planificate la legile justiției de catre parlamentarii puterii pun in pericol romanii. „Exista riscul ca niciun cetațean al acestei țari sa nu mai fie in siguranța in Romania,…

- Dacian Cioloș iși face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”,…

- "Dragi membri ai Platformei Romania 100, Va invitam maine, 10 decembrie, incepand cu ora 10:00, sa urmariți pe aceasta pagina transmisiunea live a primei parți a intalnirii extinse a Platformei Romania 100. La acest eveniment vor participa deopotriva membrii activi ai comunitaților…

- Platforma Romania 100 a anunțat ca se va alatura protestelor din Piața Victoriei avand in vedere modul in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile, fara dezbatere. Platforma Romania 100 se va alatura protestelor din Piața Victoriei. Pe pagina de Facebook a platformei a fost distribuit evenimentul…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- "Stimați romani, 1 Decembrie inseamna, inainte de toate, solidaritate. 1 Decembrie este ziua in care noi sarbatorim ceea ce ne unește ca popor, dovedind ca avem puterea sa lasam deoparte ceea ce ne dezbina. Este ziua in care noi suntem chemați sa aratam ca avem ințelepciunea de a alege bucuria unei…

- “Dragi romani, astazi este ziua noastra nationala, zi in care cu totii, oriunde ne-am afla, ne sarbatorim patria. In 1918, romanii au trait emotia reintregirii. De atunci, 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera, condusa de politicieni…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care inaspreste conditiile de functionare a ONG-urilor a fost adoptata tacit luni de plenul Senatului. Nu a durat mult pana au aparut si criticile si contestatiile. Deranjat la culme de reactia negativa iscata in urma…

- Marsul organizat de USR si Platforma 100 a lui Dacian Ciolos sub genericul” Nu vrem sa fim o natie de hoti” arata ca opozitia nu reuseste sa depaseasca etapa penalilor. Mizand pe aceeasi tema, care i-a fost fatala PNL-ului in ultima campanie electorala, USR a avut de castigat. Aintrat in parlament ca…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj care pare a fi adresat celor care au protestat duminica seara, in București, dar și in alte mari orașe din țara. „Spiritele mediocre condamna de obicei tot ceea ce le depaseste intelegerea”, a postat Liviu Pop, pe Facebook.…

- "Asa cum am declarat la preluarea functiei de purtator de cuvant al Partidului National Liberal, atacul la Justitie pentru interese personale si haosul din economie trebuie sa inceteze. PNL si toate grupurile active din societate, cu totii suntem de aceeasi parte a baricadei si cu totii credem in…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, in strada, la protestele care incep duminica. Platforma Romania 100 face un "apel la actiune si implicare".…

- Dragoș Anastasiu, reprezentant Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), presedinte al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane (AHK Romania) Lipsa unui dialog real, deschis, cinstit, transparent intre mediul de afaceri și autoritați creeaza și intreține un sentiment profund de neincredere și…