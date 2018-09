Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos critica Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine, afirmand ca in 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de preventie pentru a impiedica aparitia virusului in Romania, transmite Agerpres.roNoi in 2016 nu…

- Fostul premier a criticat Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine. Potrivit acestuia, inca din anul 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de preventie pentru a impiedica apariția virusului in țara noastra. „Noi in 2016 nu am avut…

- Fostul premier Dacian Ciolos critica Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine, afirmand ca in 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de...

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din Romania, responsabilitati directe avand premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA, Geronimo Branescu, scrie Mediafax."Vorbesc…

- Fostul premier Dacian Cioloș susține ca autoritațile sunt depașite de problema pestei porcine, menționand ca "securitatea alimentara a Romaniei este pe mana unor politruci care, confruntați cu propriile greșeli, se apara cu fraze propagandistice și inventeaza teorii ale conspirației"."Azi…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii ...

- Presedintele fondator al Miscarii România Împreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, într-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspândirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii de pe piata…