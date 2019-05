Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Dacian Ciolos, care deschide lista Alianței USR PLUS, a lansat, duminica seara, primul atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit ”un președinte fara soluții”. Alianța USR PLUS și-a lansat duminica la Timișoara candidații la europarlamenare in fața membrilor de…

- Dacian Ciolos, care deschide lista Alianței USR PLUS, a lansat, duminica seara, la Timisoara, primul atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, reprosandu-i ca i-a numit pe premierii "marionete" ai lui Liviu Dragnea. ”Președintele țarii trebuie sa iși asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea…

- Senatorii au adoptat raportul de respingere intocmit de Comisia juridica, Comisia pentru administrație publica și Comisia pentru constituționalitate, cu 102 voturi „pentru" și doua voturi „impotriva", Astfel, proiectul legislativ a fost respins in plenul Senatului. Pe 26 martie, comisiile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, intrebata daca va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului pe justiție, ca personal nu crede ca o discuție cu șeful statului ar aduce mare plus pentru ea, avand in vedere atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului.Citește…

- Fostul premier al Romaniei si presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la RFI, ca presedintele Klaus Iohannis ar putea sa ceara Guvernului sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef al Parchetului European, adaugand, insa, ca nu stie daca seful statului ar putea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale vineri, 22 februarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. Va prezentam textul integral al sesizarii: Bucuresti, 22…