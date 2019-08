Dacian Cioloş, anunţ după ruperea coaliţiei PSD-ALDE: Suntem gata să intrăm la guvernare "Colegii de la USR au declarat public ca vor sustine motiunea de cenzura si spunem lucrul acesta de aproape un an de zile ca acest Guvern trebuie sa plece acasa. (...) Acest lucru a fost dovedit si la alegerile parlamentare, cand oamenii s-au exprimat si vizavi de ce se intampla in tara asta. Deci suntem intr-o situatie in care legitimitatea acestei majoritati scazuse la cel mult o treime din sustinerea electoratului si totusi in Parlament au avut o majoritate care le-a permis sa ramana la guvernare. Acum se pare ca miracolul se destrama, domnul Tariceanu nu mai sustine Guvernul, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

