- Conventia Nationala a PLUS s-a reunit, pentru prima data, sambata, in prezenta a peste o mie de membri ai formatiunii, pentru alegerea lui Dacian Ciolos in functia de presedinte al formatiunii. Delegatii PLUS vor stabili azi si conducerea partidului pentru o perioada de un an. In ianurie 2020, dupa…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, sambata, la Conventia Nationala a Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), ca proiectul sau este Romania, iar obiectivul pe care si-l propune este ca aceasta formatiune sa devina prima forta politica dupa alegerile parlamentare. "Proiectul meu, pe…

- Fiul maiorului de Securitate Alexandru Iordache, avocatul Adrian Iordache, unul dintre membrii fondatori ai Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), a demisionat ieri, din formatiunea infiintata pentru a fi preluata de fostul premier Dacian Ciolos, potrivit Mediafax. Potrivit Registrului…

- Dreapta politica lugojeana este completa si este pregatita pentru luptele electorale cu PSD. In urma cu cateva zile a avut loc prima intalnire a Partidului Libertate, Unitate, Solidaritate (PLUS) Lugoj, astfel ca formatiunea politica a lui Dacian Ciolos a anuntat oficial deschiderea unei filiale in…

- „Miza prezidențialelor ar fi fost extrem de riscanta in lipsa unei plase de siguranța. Oricat de manat de idealuri ai fi in politica, e greu sa stai pe stomacul gol, iar urmatorul set de alegeri relevante ar fi fost cele parlamentare din toamna lui 2020, la o distanța de aproape 24 de luni. Din…