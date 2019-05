Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca nu a sustinut mai mult fermierii francezi cand a fost comisar european, subliniind ca aceasta este o "dezinformare PSD" si a precizat ca subventiile fermierilor francezi scad, in timp ce ale celor romani…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca, atunci cand a fost comisar european, a negociat pentru Romania o crestere a subventiilor pentru agricultori si i-a cerut candidatei PSD la alegerile europarlamentare Carmen Avram sa obiectiva si sa se…

- Conform acestor date, China a fost principala tara de origine a articolelor de imbracaminte importante din afara spatiului comunitar (27 miliarde dolari sau 32% din totalul importurilor din afara spatiului comunitar), urmata de Bangladesh (16 miliarde euro sau 19%), Turcia (10 miliarde euro sau 12%),…

- El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste, dar si ca vor fi create scheme de ajutor pentru producatorii altor tipuri de legume. "Radeau de noi cand am vorbit de programul cu rosia, cu tomata. 90.000 de tone rosii in plus au aparut pe piata prin acest program.…

- Presedintele chinez Xi Jinping va desfasura in perioada 21-26 martie vizite oficiale in Italia, Monaco si Franta, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, informeaza dpa preluata de Agerpres. Xi Jinping isi va incepe turneul european cu o vizita de stat in Italia, marti. Aceasta vizita…

- Un roman in varsta de 30 de ani, stabilit in Italia, a fost rapit și batut de doi italieni. Aceștia l-au banuit ca le-a furat o foarfeca electrica folosita pentru curațirea pomilor. Totul s-a intamplat in localitatea Ribera, in provincia Agrigento. F.V., in varsta de 34 ani, și T.G., in varsta de 27…

- Pentru prima data dupa ce a demarat productia de gaze naturale la zacamantul Groningen in 1963, Olanda a devenit anul trecut un importator net de gaze naturale, adaugandu-si numele pe lista statelor europene care sunt din ce in ce mai dependente de gazele natural livrate prin conducte de furnizori…