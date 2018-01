Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pare ca a declarat "razboi" oamenilor lui Dacian Ciolos. Suparat nevoie mare ca acestia si-ar fi arogat rezultate care ar fi fost urmare a unor legi implementate in timpul mandatului sau, Funeriu i-a luat la rost, pe Facebook. Citeste si: Codrin…

- ”O idee frecvent repetata de coalitia PSD - ALDE de-a lungul anului 2017 a fost aceea ca Guvernul se concentreaza asupra punerii in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Aplicarea deciziilor CCR a fost unul dintre pretextele favorite, invocat ori de cate ori coalitia…

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- ”Revolutia fiscala” a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, inființata de fostul premier Dacian Ciolos.

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in…

- ”Ințeleg ca domnul Cioloș vrea sa faca un partid. E un demers interesant, mai ales dupa ce fostul Premier a refuzat sa candideze in 2016 la parlamentare (a evitat listele PNL & USR). Mai cred ca experiențele politice inregistrate de subsemnatul, MRU, Monica Macovei sau Nicușor Dan merita…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a scris pe pagina sa de Facebook, cu prilejul Craciunului, ca „Nașterea Domnului reprezinta un nou inceput” pentru toata lumea și este sarbatoarea care incalzește sufletul și inimile. „Nașterea Domnului reprezinta un inceput nou pentru noi toți, o noua șansa…

- Mai multi parlamentari ai Uniunii Salvati Romania ii cer fostului premier Dacian Ciolos sa intre in USR, alaturi de fostii ministri Vlad Voiculescu si Dragos Pislaru, dar si de ceilalti membri ai Platformei Romania 100. Scrisoarea a fost publicata pe pagina de Facebook a deputatului USR de Constanta…

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris un mesaj pe Facebook, in care aduce aminte ca exact cu 28 de ani in urma, Nicolae Ceausescu a fugit cu elicopterul de pe sediul Comitetului Central, moment care a fost perceput ca o "speranta pentru o viata mai buna". pentru romani. 1 0 0 0…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca in decembrie 1989 comunismul si gustul dictaturii nu au murit si a aratat ca democratia si libertatile nu sunt castigate pentru totdeauna. El a afirmat ca 22 decembrie 1989, cand dictatorul Nicolae Ceausescu a fugit…

- Site-ul unei intreprinderi sociale din Rosia Montana care realizeaza obiecte de imbracaminte din lana a fost blocat cu o postare pe Facebook a lui Dacian Ciolos. Fostul premier a scris pe facebook o postare in care susține ca i-a dat cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete de lana…

- Dacian Ciolos i-a facut cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete impletite manual la Rosia Montana, dupa ce Ambasada Suediei s-a laudat pe Facebook cu caciula suedeza purtata de fostul premier la protestele de duminica-seara.

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris, marti, pe Facebook ca i-a facut cadou ambasadorului Suediei in Romania o pereche de sosete de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite de femeile de la Rosia Montana, gestul venind dupa ce ambasada i-a promovat fesul purtat la proteste.

- Fostul premier Dacian Cioloș a fost acuzat ca poarta un fes scump, iar Ambasada Suediei a profitat sa faca reclama. ”Impressed by former PM Dacian Ciolos hat from yesterday’s TV images? It’s a Swedish Fjällräven hat!”, scrie…

- Ambasada Suediei promoveaza, pe pagina oficiala de Facebook, un fes purtat de fostul premier Dacian Cioloș la protestele de duminica seara. Caciula este fabricata de o firma suedeza, inca din 1964, și costa 43 de euro.

- ”Nu am participat la proteste in mod organizat pentru ca actiunea de protest a fost initiata de cetatenii ingrijorati de initiativele PSD, si nu de partide. Majoritatea membrilor PMP au fost in strada, si nimeni nu a impiedicat sau descurajat vreun membru al partidului nostru sa nu iasa in strada.…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, unde au avut loc noi proteste fata de modificarea legilor justitiei. Manifestantilor li s-au alaturat si reprezentantii PNL, USR si ai Platformei Romania 100 conduse de Dacian Ciolos, care a anuntat infintarea unui partid politic.…

- Dacian Ciolos, președintele Platformei Romania 100, a anuntat duminica faptul ca din aceasta platforma se va desprinde in curand un partid politic, care va participa la urmatoarele alegeri, ”indiferent cand vor avea ele loc”, si care va colabora cu partidele cu care impartaseste aceleasi valori. La…

- Dacian Cioloș iși face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”,…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, în cadrul unei reuniuni a Platformei România 100, organizație pe care o conduce, ca din aceasta structura se va desprinde un partid politic. "Se va desprinde un partid politic, suntem hotarâți sa facem lucrul acesta. El trebuie…

- "Ne implicam politic pentru a schimba lucrurile", a spus fostul premier. Fostul premier a afirmat ca, atunci cand a lansat Platforma , a fost clar ca va fi nevoie si de o implicare politica: "Nu ne-am ferit de lucrul acesta, dar nu am vrut sa punem carul inaintea boilor". "Se va desprinde…

- "Dragi membri ai Platformei Romania 100, Va invitam maine, 10 decembrie, incepand cu ora 10:00, sa urmariți pe aceasta pagina transmisiunea live a primei parți a intalnirii extinse a Platformei Romania 100. La acest eveniment vor participa deopotriva membrii activi ai comunitaților…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, din Guvernul condus de Dacian Cioloș, a postat miercuri o reacție dura la mesajul președinților Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, catre Departamentul de stat al SUA: ”Daca poporul roman va permite acestor derbedei sa il reprezinte,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a participat la protestul de la Bucuresti si a declarat ca se afla in strada pentru a apara Legile Justitiei de asaltul PSD-ALDE. "Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca sunt gata sa faca orice pentru…

- Pachetul de modificare a legilor Justitiei trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata seara, pe Facebook, fostul premier Dacian Ciolos, subliniind ca, "fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul ameliorarii…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica, pe Facebook, ca liderii PSD "nu au inteles nimic" din demisia europarlamentarului Sorin Moisa, afirmand ca atacul "furibund" al acestora arata teama de "oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective".…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu i-a transmis,sambata, europarlamentarului Sorin Moisa, care si-a anuntat demisia din partid, ca PSD "a dus Romania in UE si NATO", afirmand ca gestul "fostului coleg" era inevitabil afirmand ca apropierea acestuia fata de Ciolos era mai mare de cea fata de PSD.…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor…

- Peste 10.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara si protesteaza fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader. La Cluj sunt peste 4.000 de manifestanti, la Sibiu sunt peste 3.000, iar…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca ”se ajunge la o limita”. Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada fac…

- Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. ”Membrii USR vor participa, duminica, la demonstratiile declansate in toata…

- Dacian Ciolos si Romania 100 se alatura protestelor pentru "o justitie independenta" Reprezentantii Platformei Romania 100 condusa de fostul premier Dacian Ciolos au informat ca vor participa la protestele care sunt anuntate incepand de duminica, 5 noiembrie. "Acesta este un apel la acțiune și…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, in strada, la protestele care incep duminica. Platforma Romania 100 face un "apel la actiune si implicare".…

- Dacian Cioloș a comentat pe Facebook informațiile aparute in presa straina cu privire la contractarea de catre PSD a unei firme de lobby care sa aranjeze intalniri intre președintele Liviu Dragnea și inalți oficiali ai Statelor Unite. Dacian Cioloș a comentat pe Facebook informațiile aparute in presa…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-o postare pe Facebook in care rememoreaza schimbarile aparute dupa incendiul din clubul Colectiv si instalarea Guvernului sau ca nu mai trebuie sa asteptam ca altii sa aduca schimbarea, concluzia sa fiind ca pentru alegerile viitoare "e cazul sa ne incumetam,…

- Tehnocratul a zis ca cei doi lideri se impauneaza cu munca agricultorilor, lucru care i se pare dezgustator și lipsit de respect. "Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a "raportat" producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri? Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului…

- "Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri?Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului ministru Daea, ar trebui sa ma auto-felicit pentru producțiile la grau, de exemplu, pentru ca acel grau a fost semanat in perioada…