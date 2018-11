Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Duster pe GPL va costa aproximativ 20.000 de euro si va fi destinata, pentru inceput, doar pietei din Franta. Nu este un experiment unic al celor de la Renault. Din 2007, modelele Logan berlina si Logan MCV sunt disponibile si cu motorizare pe gaz, in timp ce in 2009 a fost introdusa varianta…

- Uzina grupului Renault din Casablanca iși va dubla capacitatea de producție , pana in anul 2022, la 160 de mii de unitați pe an. Creșterea se realizeaza pentru fabricația de modele Logan și Sandero, Maroc...

- De ani de zile uzina Renault de la Tanger este principalul competitor pentru uzina Dacia de la Mioveni, iar grupul francez a anunțat acum noi investiții in regatul nord-african, dar la Casablanca. Uzina care de un deceniu produce Logan și Sandero iși va dubla capacitatea de producție pana la 160.000…

- Masinile Dacia au o istorie frumoasa si indelungata la noi in tara. In anul 1968 s-a semnat primul contract de licenta intre Renault si statul roman si a inceput fabricarea modelului Dacia 1100. Cine nu isi mai aduce aminte de el? Ulterior au continuat si celelalte modele de Dacia construite cu mare…

- Noua era Dacia a inceput odata cu prezentarea modelului Logan. A urmat Sandero, iar astfel, constructorul de la Mioveni reușea sa faca pași mari și in afara Romaniei. Cercul s-a inchis abia dupa lansarea lui Duster, SUV-ul care an dupa an reușește sa culeaga premii noi in vestul Europei. Și succesul…

- Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 30% in septembrie, la 200.134 unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 50,6%, la 2.083 de vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Xinhua, informeaza AGERPRES . Analistii avertizeaza ca tendinta…

- Antoine Doucerain pleaca de la conducerea Automobile Dacia dupa doar sase luni, iar interimatul functiei de director general va fi preluat de Jerome Olive, care a mai ocupat in trecut pozitia de director al companiei. Nicolas Maure este asteptat astazi la Bucuresti pentru a evalua…

- ​In cel mult cațiva ani Renault va renunța sa mai vanda in Rusia și Brazilia modelele Logan și Sandero care sunt practic Dacii care primesc in acele țari sigla constructorului francez, a spus șeful de design Laurens van den Acer, citat de Automotive News. El a spus ca decizia a fost luata și fiindca…