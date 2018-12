Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit, sambata seara, cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurari ca totul va decurge conform programului in cadrul intalnirii de duminica.…

- Spania solicita un angajament 'scris' al Londrei cu privire la Gibraltar inaintea summitului extraordinar din 25 noiembrie pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, a anuntat…

- Spania a amenintat ca se va opune 'acordului de divort' privind Brexit-ul daca dreptul sau de veto asupra relatiei viitoare intre UE si enclava britanica Gibraltar nu este recunoscut in scris.La randul sau, purtatoarea de cuvant a guvernului spaniol, Isabel Celaa, a subliniat vineri ca…

- Vanzarile de masini noi in Italia au inregistrat in octombrie un declin de 7,4%, in urma introducerii procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP), transmite Automotive News Europe, informeaza AGERPRES . Livrarile au scazut luna trecuta la 146.655 unitati, arata datele publicate de Ministerul…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 2,9% in octombrie, o imbunatatire fata de septembrie, cand s-a inregistrat un declin de 20,5%, transmite Reuters preluata de Agerpres. Livrarile au scazut luna trecuta cu 12,2%, la 155.599 unitati, a anuntat luni Asociatia Producatorilor…

- Livrarile au scazut luna trecuta cu 12,2%, la 155.599 unitati, a anuntat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT). In topul celor mai bine vandute modele in octombrie se afla Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz A Class, Volkswagen Tiguan si Ford…

- Noua Dacia Duster a castigat titlul "Value Car of the Year" (masina valoroasa a anului) la prima gala a premiilor Sun Motor, organizata de tabloidul britanic, se arata intr-un comunicat al Dacia. Dacia Duster a fost votată nu doar de un panel de jurnalişti ci şi de public, fiind…