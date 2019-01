Dacia va produce in 3-4 ani o maşină electrică socant de accesibila Dacia va produce o mașina electrica șocant de accesibila! Așa susține președintele Dacia Europa, Jean Christophe Kugler, care a indicat și un termen: trei-patru ani. Dacia promite o mașina electrica mai ieftina Foarte probabil, primul vehicul electric Dacia va imprumuta multe elemente de la Renault, in special de la modelul Zoe. Publicatia britanica Express anunta ca producatorul auto de la Mioveni va lansa in viitor o masina electrica, ce ar putea avea impactul pe care l-au avut Sandero si Duster. Masinile electrice devin din ce in ce mai populare, iar numerosi producatori auto, printre care… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

