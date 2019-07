DACIA reuşeşte performanţe care acum câţiva ani păreau imposibile Producatorul de la Mioveni si-a consolidat pozitia in UE deasupra unor marci precum Hyundai, Nissan (colegul de alianta), KIA si Seat. Dacia a reusit sa bata Nissan, KIA si Hyundai chiar si in Europa de Vest, in primele sase luni din 2019, conform datelor furnizate de ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania). Daca nu vor fi surprize majore in evolutia pietei auto, Dacia va depasi recordul istoric de anul trecut si va avea cel mai bun an din istoria de 50 de ani. Dacia a obtinut rezultate de exceptie si in primul semestru din 2019 dupa ce in 2018 a avut cel mai bun an din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

