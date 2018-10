Stiri pe aceeasi tema

- De ani de zile uzina Renault de la Tanger este principalul competitor pentru uzina Dacia de la Mioveni, iar grupul francez a anunțat acum noi investiții in regatul nord-african, dar la Casablanca. Uzina care de un deceniu produce Logan și Sandero iși va dubla capacitatea de producție pana la 160.000…

- Dacia a produs peste 242.000 de mașini in primele 9 luni ale anului, in creștere cu 4.6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Peste 166.000 de unitați dintre ele au fost Dacia Duster, potrivit automarket.ro Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat datele de…

- Grupul Renault are planuri ambițioase pentru marca Dacia in urmatorii ani și anticipeaza o creștere accelerata a vanzarilor. Dupa cele 655.000 de unitați vandute anul trecut la nivel global, francezii estimeaza vanzari de circa 720.000 de unitați pentru acest an, iar obiectivul pe termen mediu este…

- Uzina de la Mioveni este luata in calcul de Renault pentru a majora capacitatea de productie pentru Dacia, in conditiile in care an de an cresc vanzarile marcii, iar uzinele actuale se apropie de capacitatea maxima.

- Uzina Dacia din Mioveni, detinuta de grupul francez Renault, a implinit 50 de ani de activitate, timp in care au fost produse aici peste 6 milioane de automobile, din care mai mult de 3,5 milioane dupa lansarea modelului Logan, in 2004. Denumita intial Uzina de Autoturisme Pitesti (UAP),…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut puternic in luna iulie și au ajuns la 15.210 unitați, potrivit raportului oferit de Direcția Regim Permise Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Volumul este in creștere puternica cu peste 34% comparativ cu perioada similara din 2017. O mare parte…