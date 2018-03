Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea se face in vederea remedierii unor probleme la calculatorul de injecție, scrie zdi.ro. Intervenția se face gratuit, costurile fiind suportate de producator. Citeste si Dacia Duster, campioana la slalom pe o partie din Elvetia. A invins masini mult mai scumpe VIDEO VEZI AICI…

- Renault Commercial Roumanie a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la declansarea campaniei de rechemare in service a unui numar de 1826 autoturisme model Duster. ANUNT Actiunea se face in vederea remedierii unor probleme la calculatorul de injectie. Interventia…

- Ford cheama in service 1,4 milioane de vehicule ale caror volane se pot slabi și chiar pot sa sara in timpul drumului, transmite CNN, potrivit stiri.tvr.ro Decizia a fost luata dupa doua accidente care ar fi fost cauzate de aceasta problema. Modelele afectate sunt Ford Fusion și Lincoln MKZ, produse…

- Mercedes a anunțat ca mai multe dintre modelele sale din segmentele compact și mediu vor fi chemate in service in Romania pentru defecțiuni electrice care pot duce la deschiderea airbagului șoferului.

- Primaria Capitalei a transmis, luni dupa-amiaza, precizari referitoare la faptul ca DNA face verificari la Politia Locala Bucuresti vizand achizitia unor masini Duster, a unei masini de topit zapada si desfasurarea unui examen pentru ocuparea unei functii de conducere. Primaria Capitalei sustine…

- Jandarmeria montana din Brașov este prima unitate din țara care va putea interveni in situații de urgența cu mașini Duster echipate cu senile. Sistemul de senile este produs chiar la Brașov, de o companie inființata de doi frați francezi.

- ♦ Ford Craiova a produs in ianuarie 2018 peste 11.000 de masini in uzina din Romania, marcand astfel cel mai ridicat volum inregistrat vreodata la Craiova intr-o singura luna. Peste 11.000 de automobile Ford Eco­sport au iesit pe poarta uzinei din Craiova in ianuarie, in cea mai…

- Dacia are doua modele in topul celor mai bine vandute masini din Europa. Constructorul de la Mioveni a avut o luna ianuarie de-a dreptul excelenta si a inregistrat cresteri de vanzari spectaculoase. Astfel, modelele Sandero si Duster se afla in Top 20 cel mai bine vandute masini…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- Inainte de a accepta serviciile service-ului insa, stundenta s-a consultat telefonic cu tatal sau in privinta ofertei facute, scrie businessmagazin.ro. Citeste si TAXA AUTO 2018. Ce masini sunt vizate de noua propunere Tanara de 19 ani din Brighton, UK, povesteste ca masina sa Citroen…

- Franța a raportat o scadere a vanzarilor de mașini diesel de 12% in luna ianuarie, insa situația este la polul opus pentru Dacia: datorita popularitații lui Duster, marca de la Mioveni a vandut cu 27% mai multe vehicule diesel.

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in ianuarie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), transmit Automotive News Europe si Reuters, citate de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Politistii au dat zeci de amenzi, miercuri, dupa controale in trafic pe raza localitatilor rurale din apropierea municipiului Blaj. Actiunea a vizat cresterea sigurantei rutiere. Potrivit IPJ Alba, in 31 ianuarie politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au organizat, pe raza localitatilor rurale arondate,…

- Un indicator de avertizare a fost montat joi dimineața, exact in locul de unde a fost ridicata ulterior prima mașina, un autoturism marca BMW cu numere straine. Este vorba despre zona OMV, aproape de stadionul Cetate. Semnul de avertizare a aparut peste noapte, de fapt in cursul acestei dimineți. Mașina…

- Sute de masini Ford, vandute in Romania, sunt chemate in service. Este vorba de modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre 2013 si 2015. Potrivit producatorului, automobilele ar putea avea unele defectiuni la motor, care ar provoca un incendiu sub capota. Compania va trimite scrisori…

- Ford Romania a decis sa recheme in service cateva sute de masini vandute in Romania. Decizia se refera la modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre anii 2013 si 2015. Potrivit unei notificari a producatorului masinile ar putea avea unele defectiuni la motor,…

- Singurul centru Ferrari din Romania si din regiune, care apartine holdingului Forza Rossa, a fost mutat intr-o noua cladire, mai mare, iar activitatile complete de reprezentare (masini noi, masini rulate, piese, service, accesorii) au fost reluate dupa o pauza de circa doi ani. In tot acest timp au…

- Sute de persoane si autovehicule au fost verificate de politisti, la Alba Iulia si localitati rurale arondate, luni, in cadrul unei actiuni cu efective marite, organizate de IPJ Alba, pentru cresterea gradului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor si contravențiilor. Au fost…

- Ford Romania a anunțat chemarea in service a circa 500 de autoturisme pentru posibile defecțiuni ale motorului care ar putea duce la izbucnirea unui incediu sub capota. Este vorba de diverse modele echipate cu propulsorul 1.6 EcoBoost.

- Un accident a avut loc pe strada Campurilor, din municipiul Arad, mai multi localnici apeland numarul de urgente 112 dupa ce au constatat ca un sofer a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina sa cateva autoturisme. Politistii sositi pentru cercetari au constatat ca soferul este un…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident luni dimineața langa termocentrala Rovinari. Una din mașini, marca Duster, a ajuns in șanț. Din primele informații nu sunt persoane ranite. Foto facebook...

- Daca la nivelul tehnicii de intervenție in caz de incendii ori dezastre naturale pompierii de la ISU Mehedinți nu stau rau, sunt probleme cu salvarile SMURD. "Au fost probleme deosebite anul trecut deoarece doua dintre ambulante necesita reparatii si au fost peste 200 de zile inactive. Anul…

- Pana acum, aceasta iarna a fost destul de blanda, insa pentru perioada urmatoare meteorologii au anuntat coduri galbene si portocalii in toata tara. Din acest motiv, daca ai nevoie sa apelezi la servicii de inchirieri masini, trebuie sa fii mai prevazator decat de obicei si sa tii cont de anumite aspecte…

- Audi va trebui sa cheme in service un numar de 127.000 de masini, dupa ce autoritatile germane au descoperit ca mai multe modele ale constructorului au folosit un soft de pacalire a emisiilor de oxid de azot, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0 0

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au anuntat…

- Drumarii gorjeni au intervenit azi noapte in Ranca și au coborat din munte trei mașini cu turiști. Una dintre mașini era inmatriculata in Austria. Este vorba de romani stabiliți in Austria și veniți in concediu la Ranca. Nu au fost ...

- Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca acestea vor fi cumparate de publicul larg, se arata intr-o analiza Reuters.

- Vanzarile de autovehicule Dacia au inregistrat anul trecut un avans de 12% pe pietele externe fata de nivelul inregistrat in 2016, in total, in afara Romaniei, fiind comercializate 611.973 de unitati, din care peste 460 000 de vehicule vandute de Dacia in 2017 au fost inmatriculate in tarile vechiului…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 718 persoane, 88 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Dacia, cel mai important brand romanesc din industria auto, avand o istorie bogata in spate, i-a fascinat și pe mulți internauți. Chiar daca Dacia s-a reinventat prin Logan sau Duster, exista multi pasionati care si-ar dori ca uzina de la Mioveni sa mearga cu designul la nivelul urmator. Drept urmare,…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat astazi, in jurul orei 04.00, pe DN2, la Darmanești și a fost provocat de un tinar de 18 ani, din Botoșana. Acesta a efectuat manevra de depasire a altui autovehicul, pe un sector de drum prevazut…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Constanteanul Dumitru Chirea a reusit performanta ca la numai 34 de ani sa aiba in garaj peste 70 de masini de epoca sau retro. O pasiune scumpa, dupa cum singur recunoaste, dar plina de satisfactii si adrenalina.

- ​Anul trecut Dacia a produs la Mioveni aproape 314.000 de vehicule, din care Duster a atins o proportie record de 65% din total, arata datele ACAROM. Fata de 2016, productia totala a scazut cu 7.000 de unitati, iar cea a Duster a crescut cu 15.000 de unitati. Au fost scaderi de productie atat la Sandero,…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule și va fi perceputa anual, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al autovehicului. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Inca un accident rutier a avut loc marți dimineața pe DN 1 in, la ieșire din Decea. Din primele informații este vorba despre o coliziune puternica intre doua mașini. In urma impactului trei persoane au fost ranite, din care o victima este incarcerata, dar conștienta. Potrivit IPJ, traficul a fost oprit…

- Astazi, 29 decembrie, a avut loc ceremonia de depunere a Juramintului militar de catre carabinierii incorporați in aceasta luna. In cadrul evenimentului, carabinierii s-au ales cu 23 de masini noi marca Skoda Rapid si Dacia Duster care, potrivit lor, ii vor ajuta sa desfasoare cu usurinta activitati…

- "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti si un copil)", au precizat reprezentantii ISU SIbiu. Potrivit acestora, ranitii sunt constiento si nicio persoana nu a ramas incarcerata,…

- Circulatia a fost restrictionata pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu, zona Aciliu, marti dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, dupa ce trei masini s-au lovit. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut la kilometrul 277 (Aciliu). Din primele date, un autoturism care…

- Doua mașini au ieșit „șifonate” dintr-un accident rutier petrecut sambata seara, pe Calea Moților din Alba Iulia, in zona Stadionului Cetate. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 21.00. Este vorba despre o tamponare intre un Volkswagen și un BMW, cel mai probabil cauza fiind neacordarea de prioritate. …

- Volkswagen Golf se afla pe primul loc in topul celor mai vandute masini in Europa, in 2017. Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute…