- Acțiunea se face in vederea remedierii unor probleme la calculatorul de injecție, scrie zdi.ro. Intervenția se face gratuit, costurile fiind suportate de producator. Citeste si Dacia Duster, campioana la slalom pe o partie din Elvetia. A invins masini mult mai scumpe VIDEO VEZI AICI…

- Un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat ar putea crea posibilitatea vanzarii bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral, vanzarea putand perfectata de cel care a cumparat bunul in leasing, nu de firma de leasing, care este de drept proprietarul bunului…

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata Salmonella, se arata intr-un…

- Ford cheama in service 1.4 milioane de vehicule deoarece suruburile volanelor pot slabi si se pot chiar desprinde in timpul mersului, relateaza CNN . Producatorul de automobile declara ca este constient de doua accidente soldate cu o victima, care ar putea fi cauzate de aceasta problema.

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Mercedes a anunțat ca mai multe dintre modelele sale din segmentele compact și mediu vor fi chemate in service in Romania pentru defecțiuni electrice care pot duce la deschiderea airbagului șoferului.

- O serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit sau a cantitatii acestui ingredient inclusa in produsul respectiv, in functie…

- Proprietarii de automobile Volkswagen din Europa de Est, inclusiv Romania, se feresc sa repare motoarele implicate in scandalul emisiilor poluante, spre deosebire de clientii Europei Occidentale, care au fost convinsi sa vina la service pentru modificarea softului. Cel mai redus procent de soferi care…

- Dacia si Ford au produs in ianuarie aproape 40.000 de masini, marcand cel mai bun inceput de an din istoria moderna a Romaniei, volum din care americanii au reprezentat putin peste un sfert datorita noului model introdus in 2017.

- Inainte de a accepta serviciile service-ului insa, stundenta s-a consultat telefonic cu tatal sau in privinta ofertei facute, scrie businessmagazin.ro. Citeste si TAXA AUTO 2018. Ce masini sunt vizate de noua propunere Tanara de 19 ani din Brighton, UK, povesteste ca masina sa Citroen…

- Inspectorii Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului CJPC au fost in control, in cursul zilei de astazi, la o cofetarie din municipiul Constanta. Cofetaria vizata este SC Dumy SRL.In imaginile realizate de comisarii CJPC se poate vedea instrumente vechi, ruginite si conditii precare, neconforme…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 1.00 un tanar in varsta de 24 de ani, din Tisau, care conducea un autoturism pe B-ul Unirii, din directia Ploiesti – Maracineni, a provocat un grav accident rutier. Tanarul a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat 5 autoturisme parcate pe marginea…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Un crater urias a inghitit miercuri seara mai multe masini intr-un cartier din Roma, conducand la evacuarea a 22 de familii care locuiau in cladirile din zona afectata. Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati…

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform unor…

- Consilierul Andrei Postolache a facut o comparatie pertinenta pe pagina sa de Facebook intre recenta trimitere in spatiu a unei masini si realizarea autostrazii Iasi - Targu Mures. "Comparatia intr-un fel e utopica, dar in alt fel trebuie facuta. Conform estimarilor, Space X a cheltuit, de la infiintare…

- Un numar de cinci autovehicule au fost ridicate in doar doua zile pentru ca oprisera in zone interzise mai mult de 5 minute. Proprietarii trebuie sa achite cel putin 600 de lei pentru a-si scoate masina din curtea firmei de ridicare si depozitare, plus sanctiunea pentru stationare neregulamentara.

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Doua gropi amplasate chiar in mijlocul carosabilului, pe strada A.M. Guttenbrunn din Arad, provoaca necazuri mari soferilor. In aceasta seara, intr-un timp foarte scurt, nu mai putin de patru autoturisme si-au distrus directiile in aceste gropi, fiind nevoie sa fie incarcate pe platforme pentru a fi…

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Accidentul a avut loc pe drumul national 1 C, pe raza localitatii Buciumi. In accident au fost implicate: un autotren inmatriculat in judetul Cluj, o autoutilitara inmatriculata in Anglia si un autoturism. Autoutilitara s-a rasturnat in santul din dreapta iar autoturismul in santul din partea opusa,…

- Proprietarii mai multor masini s-au trezit cu autoturismele vandalizate. Hotii au incercat sa le deschida, au distrus butucii si au furat toti banii pe care i-au gasit prin masini. Pana acum, sapte persoane au depus plangere la Poli...

- Sute de masini Ford, vandute in Romania, sunt chemate in service. Este vorba de modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre 2013 si 2015. Potrivit producatorului, automobilele ar putea avea unele defectiuni la motor, care ar provoca un incendiu sub capota. Compania va trimite scrisori…

- Au ascultat rugaciunile soferilor care faceau plangeri? Angajatii Inspectoratului National de Patrulare, pe langa faptul ca ii vaneaza in ultima perioada pe cei care se dau tari in masini cu geamuri fumurii, pe vitezomani sau pe cei care folosesc anvelope necorespunzatoare iarna, mai nou s-au apucat…

- Singurul centru Ferrari din Romania si din regiune, care apartine holdingului Forza Rossa, a fost mutat intr-o noua cladire, mai mare, iar activitatile complete de reprezentare (masini noi, masini rulate, piese, service, accesorii) au fost reluate dupa o pauza de circa doi ani. In tot acest timp au…

- Parchetul bulgar a anuntat luni ca a deschis o ancheta pentru a afla sursele fondurilor din care au fost achitionate cele 435 de masini de lux din tara, considerata cea mai saraca membra a Uniunii Europene, relateaza AFP.

- Rovana Plumb este ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene. Ea a deținut acesta funcție și in cabinetul Grindeanu, precum și in cabinetul Tudose. Anterior, Rovana Plumb deținut portofoliul Mediului Padurilor in Cabinetul Ponta I și in Cabinetul Ponta II. Interesant este ca aceasta detine…

- Audi va trebui sa cheme in service un numar de 127.000 de masini, dupa ce autoritatile germane au descoperit ca mai multe modele ale constructorului au folosit un soft de pacalire a emisiilor de oxid de azot, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0 0

- In Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a aparut o noua marca de automobile numita Naenara. Producatorul va oferi clientilor locali niste mașini dotate practic cu o serie de optiuni „de top".

- Prefectul de Alba Danuț Halalai și vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice – ANRSCUP, Daniel Zdranc, au facut astazi o inspecție pentru a vedea modul in care s-au realizat activitațile de deszapezire in județul Alba. Prefectul nu a comunicat…

- Volkswagen a detronat compania Toyota Motor anul trecut, si a devenit cel mai mare producator de automobile din lume pentru prima data, bazandu-se pe cererea din ce in ce mai mare inregistrata pe pietele din Rusia si Brazilia, potrivit Associated Press. Producatorul a inregistrat vanzari…

- De la 1 februarie, autovehiculele parcate neregulamentar vor fi ridicate cu un utilaj si transportate in parcarea Urbis Serv. Proprietarii trebuie sa achite cel putin 600 de lei pentru a-si scoate masina din curtea firmei de ridicare si depozitare, plus sanctiunea pentru stationare neregulamentara.…

- Un sistem online pentru emiterea certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor este pregatit de autoritați, dupa cum indica un document oficial. Intr-o prima etapa, acest sistem va simplifica procedura de inmatriculare prin eliminarea a doua documente solicitate in prezent la inmatriculare. Direcția…

- Potrivit sursei citate, Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV) are in curs de finalizare datele tehnice pentru noile proceduri online. ”Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se afla in faza definitivarii cerințelor de sistem in vederea…

- E scandal uriaș in județul Gorj, dupa ce soția primarului din localitatea Balanești a condus mașina Primariei pentru a merge, cel mai probabil, la cumparaturi. Intrebat cu ce drept a folosit bunurile comunitații, edilul Ovidiu Pungan a explicat ca autoturismul poate fi folosit de orice cetațean al comunei,…

- Taxa auto va fi principalul punct de discutie intr-o dezbatere, care va avea loc la Directia de Finante Dambovita. Contribuabilii vor primi clarificari de specialitate referitor la aparitia normelor de aplicare a restituirii taxei auto.

- Inceputul acestui an a adus noi reglementari referitoare la Inspectia Tehnica Periodica (ITP), pentru autoturisme. Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului…

- Inspectorii CJPC au depistat mai multe nereguli la autoservirea Berlin din Tom Mall. Inspectorii au descoperit produse alimentare pastrate in conditii improprii si multa mizerie.Cei de la Protectia Consumatorului au dispus oprirea temporara de prestari servicii.Sursa foto: CJPC Constanta ...

- Mai multe postari de pe forumul oficial Samsung si de pe retele de socializare atrag atentia asupra unei noi potentiale probleme cu bateriile pentru producatorul coreean. Conform utilizatorilor, smartphone-ul Galaxy Note 8 nu se mai incarca daca a fost descarcat complet. Cu alte cuvinte, daca…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule și va fi perceputa anual, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al autovehicului. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt dati in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.O asociatie a consumatorilor din Franta, numita „HOP”, care…

- Referitor la apariția in spațiul public a unor informații, preluate de Mass – Media, prin care se vehiculeaza cum ca in Parcul Romniceanu din cartierul Cotroceni al Sectorului 5 s-ar construi un patinoar, pentru o cat mai corecta și prompta informare a cetațenilor, Primaria Sectorului 5 dorește sa faca…

- Proprietarii de mașini vechi primesc o lovitura neașteptata pe final de an! O noua lege a aparut in Monitorul Oficial - act normativ care ii va afecta pe toți posesorii de astfel de autoturisme. Aceștia vor fi obligați sa se supuna prevederilor sale.Legea se va aplica incepand cu luna mai…