Proprietarii Dacia Logan 2 vor primi o inștiințare din parte constructorului de la Mioveni in vederea unei rechemari in service, astfel incat sa se poata programa la cea mai apropiat dealer. Defecțiunea pe care Dacia o va remedia se refera la airbag-ul șoferului. "In situații excepționale in care este necesara declanșarea airbag-ului, exista riscul ca acesta sa funcționeze in mod necorespunzator", se arata in documentul oficial.

Citește mai mult pe profit.ro