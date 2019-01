Stiri pe aceeasi tema

- Compania auto Dacia recheama in țara peste 13.000 de mașini Logan II, Dokker și Lodgy, dupa ce s-a constatat ca acestea ar putea avea probleme cu airbag-urile. "Dacia a identificat ca, in situații excepționale, in care este necesara declanșarea airbag-ului, exista riscul ca acesta sa funcționeze in…

- Conform unui anunt publicat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Dacia a anuntat ca un numar de 13.303 de modele Logan II, Dokker si Lodgy, din Romania, trebuie rechemate in service din cauza unor posibile probleme la...

- Dacia recheama peste 13.000 de vehicule Logan II, Dokker si Lodgy, pentru inlocuirea airbagului soferului, la un reparator din reteaua autorizata Dacia. Compania a identificat ca in situatii exceptionale, in care este necesara declantarea airbag-ului, exista riscul ca acesta sa functioneze in mod necorespunzator.…

- Dacia recheama in service peste 13.000 de masini vandute in Romania. Este vorba despre modele Logan, Dokker si Lodgy. Potrivit unei notificari a producatorului, automobilele ar putea avea o defectiune la airbag-ul din dreptul soferului – ar putea functiona necorespunzator in situatii in care este necesara…

- Dacia recheama in service peste 13.000 de mașini vandute in Romania. Este vorba despre modele Logan, Dokker si Lodgy. Potrivit unei notificari a producatorului, automobilele ar putea avea o defectiune la airbag-ul din dreptul soferului – ar putea functiona necorespunzator in situatii in care este necesara…

- Dacia recheama in service peste 13.300 de masini din modelele Logan, Lodgy si Dokker, pentru ca este posibil ca airbag-ul soferului sa nu functioneze bine in caz de accident. Automarket precizeaza ca printre masinile rechemate sunt si unele din a doua generatie Logan, cel mai vandut model…

- Dacia recheama in țara peste 13.000 de mașini Logan II, Dokker și Lodgy pentru posibile probleme cu airbag-urile, arata un document publicat de ANPC. Este una dinre cele mai mari rechemari Dacia pe plan local. Cea mai recenta rechemare mai mare pentru Dacia a fost in primavara lui 2018, pentru aproape…

- Dacia a anunțat in aceasta saptamana o ampla campanie de rechemare in service care afecteaza a doua generație Logan, cel mai vandut model de pe piața din Romania, dar și modelele Lodgy și Dokker. Astfel, constructorul de la Mioveni va rechema in service 13.303 unitați dupa ce "a identificat ca in situații…