Dacia recheamă cteva sute de mașini n Romnia, pentru posibile defecte la baterie Automobile Dacia recheama în țara 323 de mașini din mai multe modele, pentru posibile defecte la baterie, arata un document publicat pe site-ul ANPC. La mijlocul lui ianuarie Dacia a demarat un recall masiv, de 13.000 de mașini, pentru posibile probleme cu airbag-urile,



De data aceasta sunt de câteva zeci de ori mai puține mașini: 323, din modele precum Duster, Logan, Logan MCV și Sandero.



Dacia spune ca a identificat un posibil defect al bateriei de 12V, defecțiune ce poate provoca probleme de pornire. Acțiunea de corectare dureaza 15 minute (pentru verificarea bateriei)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

