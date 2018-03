Stiri pe aceeasi tema

- innogy si DKV intentioneaza sa infiinteze un joint-venture pentru a oferi solutii complete de servicii cu facturare transparenta pentru flotele de vehicule electrice in intreaga Europa. 0 0 0 0 0 0

- In ultimele luni, locuitorii din Europa au putut vedea cum timpul trece pe langa ei. Ei bine nu a fost vorba doar despre imaginatia lor: pe intregul continent, ceasurile electronice, precum cele de pe cuptorul cu microunde sau de pe cafetiere, au inregistrat o intarziere de sase minute. Principala cauza…

- Unite se evidentiaza, al doilea an consecutiv, cu cel mai mare tempo de crestere pe piata serviciilor de telefonie mobila. Este unicul operator care a inregistrat cresteri insemnate pe toate directiile. Baza de abonati Unite s-a majorat cu 7 %, volumul traficului de voce in retea cu 5,5%, iar volumul…

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }p.ctl { font-size: 11pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } Trustul de presa…

- Voci de legenda ale muzicii din Europa si fosta Uniune Sovietica au sustinut aseara un concert grandios la Palatul National "Nicolae Sulac". Faimoasa trupa italiana "Ricchi e Poveri", care nu e pentru prima data la Chisinau, a ridicat in picioare publicul.

- Francezii de la AXA vor achizitiona compania de asigurari XL Group in schimbul sumei de 15,3 miliarde de dolari, in incercarea de a crea un lider mondial atat pe piata de asigurari pentru locuinte, cat si pe cea de asigurari pentru accidente, potrivit Reuters. Al doilea cel mai mare asigurator…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- Prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania a fost prezentata, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Gara Constanta. Locomotiva a fost realizata in cadrul unui proiect finantat de stat cu peste 3,5 milioane de lei. Locomotiva a fost construita in cadrul unui proiect…

- Volumul de investitii pe piata de birouri ar putea creste anul acesta la 500 milioane euro, de la 160 milioane euro in 2017, in conditiile in care 2018 este un an de cotitura in acest segment, proiectele care sunt in pipeline pentru perioada urmatoare incluzand centre de birouri cu o suprafata medie…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta din 31 ianuarie a Consiliului Judetean proiectul de hotarare privind participarea judetului la actiuni si evenimente nationale si internationale de promovare turistica pentru anul 2018. Printre destinatii se numara Berlin si Londra. Evident, actiunile din luna…

- Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior in urma cu doi ani, dar este in continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului roman, Șahtior este pregatita sa exporte din nou un fotbalist la o echipa imporanta din Europa. Mijlocașul brazilian Fred este…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- Dacia și Federația Romana de Handbal (FRH) au decis sa incheie un parteneriat destinat sa susțina performanța intr-unul din cele mai indragite și apreciate sporturi de echipa din Romania. Ca urmare a acestui acord de colaborare, Dacia devine partenerul tehnic al FRH la nivelul echipelor de seniori ale…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca, daca anul 2018 va fi redus la folclor, la mancat fasole si la cantat si dansat in piata publica, ar fi o greseala, el sustinand ca ar trebui sa fie anul dialogului.”Anul 2018 ar trebui sa fie anul dialogului,…

- Caștigator al Premiului pentru Regie in cadrul Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporana de la Brașov, ediția 2017, regizorul Vasile Nedelcu a inceput, la Teatrul “Sica Alexandrescu”, repetițiile pentru spectacolul “MINCINOSUL” de Carlo Goldoni. Dupa succesul spectacolului “What Shall We…

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES. Valoarea reprezinta 8%…

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Estimarile pentru urmatorii ani indica o crestere a pietei de leasing auto, la nivel global, si o tot mai mare preferinta pentru marcile de lux, dat fiind ca printre cei interesati de contractele de leasing se numara tinerii din generatia Millenials, care isi doresc cele mai noi tehnologii. …

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Intr-un comunicat de presa, PPC a precizat ca aceasta initiativa este un pas important spre extinderea activitatilor pe piata regionala de electricitate din Balcani in cadrul planului UE privind integrarea pietei de electricitate din Europa. Infiintat in 2012, EDS are subsidiare in Serbia,…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Noua masina este de fapt un amplu facelift aplicat modelului care se comercializeaza cu oarecum succes si pe pietele din Europa. Motorul de baza este un V6 pe benzina de 2.7 litri seria EcoBoost care dezvolta o putere maxima de 315 CP. Acesta este cuplat standard…

- Premiera cu 'no buget' la Teatrul Maghiar din Cluj Prima premiera din acest an a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, ''Un roman cu contrabas'', o adaptare dupa Cehov, este pusa in scena de regizorul spaniol Paco Alfonsin. Potrivit directorului teatrului, Tompa Gábor, piesa este montata…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier japonez, noteaza…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA).

- ​Anul trecut Dacia a produs la Mioveni aproape 314.000 de vehicule, din care Duster a atins o proportie record de 65% din total, arata datele ACAROM. Fata de 2016, productia totala a scazut cu 7.000 de unitati, iar cea a Duster a crescut cu 15.000 de unitati. Au fost scaderi de productie atat la Sandero,…

- Parcarea auto din Piața 700 are un nou proprietar, de la sfarșitul anului trecut. Grupul Interparking, unul dintre cei mai importanți operatori de parcari din Europa, prezent in noua țari și 360 de orașe, a achiziționat compania care administreaza Parcarea 700 de la Constructim SA. Parcarea auto are…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Volumul „444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara” a fost cartea cel mai des sustrasa din Librariile Humanitas in 2017, sustin reprezentantii acestei firme. Pe site, cartea poate fi achizitionata la pretul de 41,65 de lei. Pe locul doi s-a aflat „Intoarcere in secolul 21”, de Ioana Parvulescu.…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi…

- Peste 1.000 de puieți de cega (o specie de sturion) au fost eliberați, vineri, 22 decembrie 2017, in apele Raului Mureș. Popularea s-a facut in zona Alba Iulia, grație unui proiect al Asociației Județeane a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Alba, derulat impreuna cu Primaria Municipiului Alba Iulia.…

- Ministerul Finantelor Publice a respins joi toate ofertele de cumparare primite pentru titluri de stat de 300 milioane lei, cu scadenta in 2019, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat opt dealeri primari. Data limita de acceptare…