Dacia Plant, despre importanta investitiilor in strategii de marketing si planurile de viitor ale companiei

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au efectuat noi perchezitii la sediile companiei Volkswagen (VW), pentru a determina daca aceasta a subevaluat emisiile de dioxid de carbon la un numar mai mare de masini decat cel admis initial, relateaza site-ul agentiei Reuters. Volswagen a confirmat ca sediul central…

- In anul 2017, GLO Marine a inregistrat o cifra de afaceri de peste 350.000 euro si se asteapta la o crestere de 115% in anul 2018. GLO Marine este o companie care furnizeaza o gama larga de servicii de consultanta si design naval. Serviciile de consultanta includ calcule de stabilitate,…

- Grupul Audi și-a sporit veniturile și caștigurile in condiții dificile in 2017. Totusi, pentru prima data, veniturile au depașit cifra de 60 de miliarde de euro, mai mult decat dublu comparativ cu situatia de acum opt ani, iar profitul operațional a fost de 5.1 miliarde de euro.

- Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei.…

- Adidas AG va rascumpara actiuni in valoare de 3 miliarde de euro in urmatorii trei ani, potrivit Bloomberg. Board-ul companiei a aprobat marti un plan de rascumparare a actiunilor pana in luna mai a anului 2021, a transmis Adidas. Prima transa va incepe in data de 22 martie si se va ridica…

- Celebrul miliardar vizionar Elon Musk crede ca anul viitor va trimite spre Marte prima nava spațiala. El a explicat ca se lucreaza deja la un asemenea aparat de zbor, care va fi testat in prima parte a lui 2019.

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui...

- Producatorul de energie termica ENET Focsani a preliminat un profit brut de 870 mii in 2017 și un profit estimat de 342 mii lei pentru anul viitor. Situatia financiara buna vine dupa un an 2016 cu probleme, fiind inregistrate pierderi de peste un milion de lei. Conform bugetului pentru…

- Membrii Directoratului CE Oltenia au sustinut, vineri, prima conferinta de presa, in care au facut o retrospectiva a anului trecut, vorbind insa si despre planurile companiei pe anul 2018. Astfel, membrii Directoratului au avut prima intalnire cu presa, Constantin Balasoiu, Ovidiu…

- Cerbul de Aur, Mamaia Copiilor și un serial istoric in planurile TVR pentru acest an. In plus, toate canalele postului public de televiziune vor trece la HD pana la sfarșitul anului. Anunțurile au fost facute de Doina Gradea, șeful interimar al TVR in ședința Consiliului National al Audiovizualului,…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei.

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Serie A va avea din sezonul viitor o etapa programata in a doua zi de Craciun. Anunțul a fost facut de președintele Comitetului Olimpic Italian, Giovanni Malago, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Milano, in care a anunțat calendarul de desfașurare a etapelor din sezonul viitor al Serie…

- Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii, lanseaza a doua editie a programului Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, destinat studentilor din ultimul an de studii, tinerilor absolventi si masteranzilor. La fel ca si anul trecut, in 2018 Ursus Breweries deruleaza un proces de…

- Compatibilitatea este o enigma pe care toate cuplurile din lumea aceasta încearca sa o dezlege. Se spune ca ajuta la funcționarea perfecta a relației și ca este secretul care sta în spatele poveștii de dragoste ideale.

- Cu ocazia aniversarii a 100 de ani de existenta a companiei Panasonic, în cadrul evenimentului de prezentare a produselor Panasonic Convention 2018, organizat în Palma de Mallorca, Panasonic a invitat peste 2.000 de oaspeti pentru a trece în revista inovatiile semnificative…

- Primele legaturi ale lui Thierry Blain cu Romania au inceput in anii '90, cand a lucrat pentru ambasada Frantei din Bucuresti. Pe pozitia de COO al Societe Generale European Business Services, companie de 1.400 de angajati, a ajuns la inceputul anului...

- Programele de pefecționare se adreseaza studenților din primul an, de la Comunicare și Relații Publice. Agențiile brașovene The Pharmacy și Romanian Copywriter, in parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și Comunicare au lansat astazi, 26 februarie…

- Arjen Robben, fotbalistul lui Bayern Munchen, care va implini 35 de ani peste cateva zile, spune ca se afla intr-o forma fizica foarte buna si isi doreste sa evolueze inca un sezon sau doua la nivel inalt. ...

- Dacia Plant lanseaza Ingerasul PufyPUF – o noua linie de spray-uri naturale de la Dacia Plant dedicata sustinerii imunitatii si mentinerii sanatatii aparatului respirator al copiilor. PufyPUF inseamna copii protejati si mame linistite! Dacia Plant este in permanenta in cautarea de solutii inovatoare…

- Falimentul este o lovitura pentru mogulul Stephen Feinberg, care a fost un sustinator proeminent al presedintelui Donald Trump, scrie Ziarul Financiar.Gigantul producator de arme a lui Feinberg, Cerberus Capital Management, a achizitionat Remington in 2007 si, ulterior, la inmagazinat cu…

- Asa-zisul presedinte al asa-zisei Republici Populare Donetk (DNR), Aleksandr Zaharcenko, si-a anuntat luni, 12 februarie, planurile sale expansioniste. In cadrul unei manifestatii ce a avut loc in centrul orasului Donetk, acesta a dat de inteles ca separtistii ar dori sa ocupe si teritoriul Basarabiei.

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Fabricile din Sebeș și Cugir ale Daimler vor produce in viitor componente premium pentru mașinile hibride din gama Mercedes-Benz. Documente ale companiei arata ca Romania va deveni un centru extrem de important pentru industria auto in urmatorii ani. Unitatea de productie Star Assambly din Sebes a ajuns…

- Producatorul de panificatie Boromir Ind a initiat o oferta publica de cumparare pentru 13,25 milioane actiuni, respectiv 5,68% din capitalul companiei, suma totala pusa la bataie fiind de 4,9 milioane lei. Oferta se va derula la un pret per actiune de 0,37 lei si se va derula in perioada…

- In afara placerii si a dorintei de a face bine societatii in care traieste, orice antreprenor porneste o afacere avand in minte cateva obiective destul de clare. Vorbim despre cresterea numarului de clienti, a valorii tranzactiilor pentru produsele sau serviciile pe care le ofera, precum si…

- Asa cum fiecare om este unic, la fel de unic este Numarul sau de Destin – dupa care se fac majoritatea predictiilor numerologice – dar si Numarul Soarelui sau. Numarul Soarelui ne influenteaza, ghideaza sau afecteaza permanent. In numerologie, o data ce o persoana se naste intr-o anumita zi din luna…

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- In anul 2025, 152 de milioane de persoane vor consuma produse din tutun fabricate de compania Philip Morris International. Care sunt planurile companiei cu privire la mixul de produse pe care-l va avea pe piata, la nivel global, peste sapte ani? Cate...

- Si-a inceput cariera in Avon, in 1998, ca director de vanzari in Cluj Napoca, iar incepand cu 1 ianuarie conduce regiunea Avon formata din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Albania si Macedonia, a carei valoare totala a operatiunilor depaseste 150 milioane dolari. Andreea Moldovan, noul manager…

- Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producator roman de cosmetice dupa cifra de afaceri de aproape 200 mil. lei in 2016, a acoperit in ultimii ani cele mai importante segmente de piata, de la produse pentru barbati la dermatocosmetice si de la segmentul de lux la cel de protectie solara.

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza pentru acest an o crestere de 15% a afacerilor fata de anul trecut, cand cifra de afaceri a companiei a ajuns la 25,7 mil. euro. Reprezentantii companiei spun ca in continuare…

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, judetul Alba, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza pentru acest an o crestere de 15% a afacerilor fata de anul trecut, cand cifra de afaceri a companiei a ajuns la 25,7 mil. euro. Reprezentantii companiei spun ca…

- Planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica, lansate in dezbatere publica de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Știinte ale Educației (ISE) vor fi dezbatute in toata țara, inclusiv la Timișoara.

- Un pilot beat a fost dat jos de polițiști din avionul companiei British Airways pe aeroportul Gatwick din Londra. Cursa spre Mauritius a plecat cu intarziere dupa ce a fost adus un alt pilot in locul acestuia, scrie BBC News. O sursa din cadrul companiei aeriene a spus: „Polițiștii s-au grabit spre…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care…

- Cu o experiența profesionala de peste 15 ani în departamentele de marketing și business development ale unor mari companii multinaționale și afaceri de familie din România, liderii în domeniile lor de activitate, Gabriela Streza se alatura echipei Valoria ca Business Development…

- Fabrica de încalțaminte Clujana a cerut intrarea în insolvența, ca masura de protecție pe fondul datoriilor pe care le-a acumulat. CITR, administratorul judiciar, a precizat ca procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intenția reorganizarii…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa, casa de insolventa CITR fiind desemnata de catre Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al companiei. Potrivit celor mai recente date raportate la Ministerul de Finante,…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a contactat CLSA, Goldman Sachs si Morgan Stanley pentru rolul de sustinatori comuni ai ofertei publice initiale pe care o planuieste, au declarat surse familiare cu situatia pentru Reuters. IPO-ul ar putea plasa valoarea companiei chineze la…

- Mai mulți pasageri ne-au semnalat, saptamana trecuta, faptul ca au avut intarzieri mari la plecarile și aterizarile la Timișoara cu avioane ale companiei Ryanair. Astfel, potrivit pasagerilor, in data de 8 ianuarie, cursa de Stansted/Londra a decolat de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din țara, și-a planificat investiții de 665 milioane lei in acest an, fiind cea mai mare suma investita in ultimii trei ani la nivelul companiei, a declarat pentru News.ro directorul general al companiei, Sorin Boza.…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviste. Prin ambitie, organizare si profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei 25 de ani de experienta sa devina cel mai mare importator de gresie si faianta din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- Ianuarie vine cu o veste importanta din Italia. Toyota nu va mai vinde masini diesel si decizia e destul de radicala. Totusi, daca iei in calcul evolutia pietei, era timpul, scriu cei de la Playtech. Decizia Toyota a fost luata dupa ce niponii vor sa se concentreze pe hibrizi. Singurele modele…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviște. Prin ambiție, organizare și profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei Post-ul REGATA, cel mai important jucator in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, iși anunța planurile pentru 2018: birouri noi in…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian.

- Tim Cook, directorul general al gigantului Apple, a primit o crestere de 74% a bonusului anual pentru anul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul de iPhone a inregistrat venituri nete mai mari, dupa declinul companiei din 2016, potrivit Bloomberg. Astfel ca, bonusurile salariale…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.