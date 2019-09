Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat ca Dacian Cioloș și Alianța USR-PLUS sunt campionii ipocriziei in Europa, in condițiile in care in țara fac manifestații teatrale anticorupție, dar la Bruxelles grupul Renew Europe pe care-l conduce Dacian Cioloș are doua propuneri de comisari…

- Constructorii auto Renault și Nissan au inceput sa despagubeasca romanii care se plang ca au probleme la mașinile cu motoare de 1,2 litri TCe, care nu sunt fiabile și au probleme cu uleiul. Potrivit surselor Libertatea, mai mulți proprietari de mașini Nissan au primit oferte de rascumparare care ajung…

- Firma Trading Channel a anuntat, joi, ca lanseaza masinipestoc.ro, o investitie initiala de 70.000 euro, aceasta fiind prima platforma online din Romania de unde clientii poti comanda, plati si primi masina dorita printr-un proces complet digitalizat, potrivit NEWS.ro.Masinile provin de pe…

- Lidl continua investițiile in Romania prin deschiderea unui magazin nou in orașul Moreni, pe data de 15 august. Noua unitate este situata pe Strada Capitan Pantea Ioan, Nr. 21 și dispune de o suprafața de vanzare de peste 1.300 m². Odata cu inaugurarea magazinului, se vor crea peste 25 de noi locuri…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis ca ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, într-o discuție cu oficialul din Guvern, a fost de acord cu relansarea dialogului privind aderarea României la Spațiul Schengen, potrivit Mediafax. "Astazi…

- Conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) isi exprima deplina compasiune pentru drama traita de familia domnului Alexandru Cumpanasu, in contextul evenimentelor recente si transmite sincere condoleante familiilor indoliate. Camera de Comert si Industrie a Romaniei nu s-a implicat…

- ​Dacian Cioloș, liderul Renew Europe, cel de-al treilea grup de eurodeputați din Parlamentul European, a declarat, miercuri, într-un interviu pentru HotNews.ro, ca a discutat cu președintele Franței și ca Emmanuel Macron i-a spus ca vrea sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef…