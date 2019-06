Dacia Nemuritoare la numărul 70 Recent a aparut un nou numar al revistei Dacia Nemuritoare. Pe prima pagina a numarului 70 gasim poezia lui I.U.Soricu, Pamant indurerat al țarii mele,, . Numeroase articole de mare interes fac din aceasta publicatie una dintre cele mai cautate. Editorialul din acest numar este semnat de Lector univ.dr.Ilie Gherhes sub titlul ,,In 26 Mai pretutindeni este Acasa,,…Motto: „De la Cernauți la vale/ S-a facut o trecatoare/ Trecatoare intre frați,/ Trecuta doar de soldați”. (Cantec popular din Bucovina) Redacția semneaza un material dedicat vizitei Suveranului Pontif in Romania. Mircea Dorin Istrate… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua casete special sculptate in lemn cu prilejul vizitei Papei Francisc in Romania, in care se afla vin produs de compania Cotnari, vor fi oferite Suveranului Pontif. Potrivit unui comunicat de presa, casetele contin vin cu Grasa de Cotnari din recoltele anilor 1969, 1992, 2001, 2013,…

- Primaria municipiului Satu Mare anunța ca pentru a asigura cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, in data de 26 mai 2019, Serviciul de Evidența a Persoanelor și Ghișeu Unic va avea program special de lucru…

- ."La alegerile europarlamentare din acest an vrem sa ne comportam onorabil. E mult de munca, obiectivul nostru este sa redevenim ce am fost astfel incat anul viitor, la locale, sa luam peste 10%, la generale sa intram in Parlamentul Romaniei, iar acum nu dam pronostic. Dupa ce am fost executati,…

- Iata declaratiile facute de catre Ludovic Orban la Targoviste: Infractorii din jurul lui Dragnea sunt speriați de referendumul inițiat de președinte ca dracu de tamaie și incearca prin toate mijloacele posibile sa-i impiedice pe romani sa vina la vot și sa voteze “DA” la acest referendum.…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat miercuri, la Targoviste, ca in opinia sa este nevoie de un ghid unic la nivel european pentru atragerea fondurilor europene, in conditiile in care in Romania reglementarile in acest domeniu sunt mult mai numeroase comparativ cu alte…

- Selecționata Under 16 a Romaniei, pregatita de Irina Giurgiu, a invins reprezentativa similara a Ungariei in primul meci disputat in cadrul Turneului de Dezvoltare UEFA, pe care Romania il gazduiește in aceasta saptamana. Tricolorele mici au marcat la inceputul primelor doua reprize, Adina Borodi in…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, va invita joi, 4 aprilie 2019, incepand cu ora 16:00, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, la vernisarea expoziției temporare „Icoana din Cruce”, realizata de artistul plastic Klara Padurean. Expoziția dedicata…

- Politistii de la Transporturi au facut, in ultimele doua zile, 1.050 de perchezitii la colete trimise prin corespondenta, prin intermediul Poștei Romane, acestea vizand traficul cu tutun si eludarea platii accizei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane…