Dacia în topul vânzărilor în România In intervalul ianuarie - iulie 2019, din numarul total de inmatriculari inregistrate in Romania, 258.005 unitati sunt rulate (scadere de aproape 6%, comparativ cu primele sapte luni din 2018), iar 94.826 de exemplare sunt autoturisme noi (+25,97%).



In ceea ce priveste inmatricularile de autovehicule noi, din ianuarie si pana in iulie, cele mai multe au fost din gama Dacia - cu 28.618 unitati, in crestere cu 34,91% fata de acelasi interval din anul anterior.



Raportat la nivelul lunii iulie din anul curent, cele mai multe solicitari au vizat marcile: Dacia, cu 7.241 de exemplare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

