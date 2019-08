Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Renault a anunțat in aceasta saptamana lansarea unei noi motorizari pentru Dacia Duster, care pentru inceput va fi disponibila doar pe piața din Franța. Astfel, SUV-ul produs la Mioveni va putea fi achiziționat și impreuna cu un motor pe benzina TCe cu capacitatea de 1.0 litri care genereaza…

- Uzinele Dacia au crescut producția in luna mai cu 4,5% fața de perioada anterioara a anului trecut și cu 10,5 % comparativ cu primele cinci luni ale lui 2018. Potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, in luna mai 2019, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 35.184…

- Dacia are un ritm alert de implementare a noile motoare TCe. Dupa Duster si Lodgy a venit randul modelului Dokker sa primeasca noul propulsor pe benzina TCe dezvoltat de Alianța Renault-Nissan impreuna cu partenerii de la Daimler. Dacia Dokker primeste motorul pe benzina de 1,3 litri TCe in doua versiuni…

- La Dacia are loc un amplu proces de schimbare a propulsoarelor pentru alinierea la noile standard de poluare si acest lucru se intampla intr-un ritm mult mai alert fata de previziunile initiale. Dupa ce saptamana trecuta anuntam in premiera introducerea propulsorului de 1 litru TCe 100 CP in gama Dacia…

- Se pare ca la Dacia are loc un amplu proces de innoire a propulsoarelor si acest lucru se intampla chiar mai repede decat ne-am asteptat. Gama Duster este cea mai favorizata, acest model fiind si cel mai vandut din portofoliul constructorului de la Mioveni. Dacia Duster a primit recent noul propulsor…

- Noua generatie de BMW Seria 1 care a fost lansat in aceasta dimineata a primit deja din partea celor de la BMW si elemente exotice M Performance Parts. Fanii BMW stiu ca aceste pachete M Performance Parts sunt mult mai bune decat Pachetele clasice M gasite…

- Dacia Duster are un nou motor pe benzina in oferta, lansat in cadrul Salonului Auto de la Paris. Cu noua unitate, Duster iși reafirma poziția de cel mai puternic model oferit de Dacia, deoarece noua unitate este disponibila in doua variante de putere. Motorizarea despre care vorbim este un 1.3 TCe,…

- Dacia a anunțat vineri lansarea unei ediții speciale pentru Duster care este disponibila doar pe piața din Romania. Aceasta poarta numele Dacia Duster connected by Orange și include toate dotarile disponibile pe versiunea superioara de echipare Prestige, la care se adauga insa și alte funcții utile:…