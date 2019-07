Dacia Duster de India primeste un motor nou de 1.5 litri MPI pe benzina si o cutie CVT Nissan XTronic

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta se numeste Subarua Outback Sport X si urmeaza sa fie comercializat pe toate pietele din Europa de Vest. Sub capota se gaseste un motor clasic Subaru cu 4 cilindri de 2.5 litri care ofera o putere maxima de 175 Cp si un cuplu motor de 235 Nm.…

- Este vorba de modelul Mercedes CLA 180 Coupe care este oferit acum europenilor intr-o forma complet noua bazata pe actuala generatie de Clasa A. Marea supriza este echiparea masinii celor din Stuttgart cu motorul pe benzina 1.3 TCe, motor care pe modelul Mercedes…

- La Dacia are loc un amplu proces de schimbare a propulsoarelor pentru alinierea la noile standard de poluare si acest lucru se intampla intr-un ritm mult mai alert fata de previziunile initiale. Dupa ce saptamana trecuta anuntam in premiera introducerea propulsorului de 1 litru TCe 100 CP in gama Dacia…

- Se pare ca la Dacia are loc un amplu proces de innoire a propulsoarelor si acest lucru se intampla chiar mai repede decat ne-am asteptat. Gama Duster este cea mai favorizata, acest model fiind si cel mai vandut din portofoliul constructorului de la Mioveni. Dacia Duster a primit recent noul propulsor…

- Noua masina Land Rover Discovery Sport 2019 are acum cateva elemente de ordin stilistis schimbata fata de masina vanduta in prezent in Romania pentru a duce intreaga linie de design mult mai apropiata de cea a lui Evoque facelift sau Ranger Rover Sport. La interior avem…

- In urma cu cateva luni, Land Rover a prezentat ediția speciala Range Rover Sport HST. Printre noutațile anunțate in momentul lansarii s-a numarat și introducerea motorizarii de 3.0 litri pe benzina cu șase cilindri in linie (versiune P400). Acum, oficialii constructorului britanic au anunțat ca varianta…