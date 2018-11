Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile au scazut luna trecuta cu 12,2%, la 155.599 unitati, a anuntat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT). In topul celor mai bine vandute modele in octombrie se afla Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz A Class, Volkswagen Tiguan si Ford…

- Cel mai mare producator auto britanic - Jaguar Land Rover (JLR) - va crea 100 de locuri de munca in noul birou de inginerie din Ungaria, care va permite o colaborare stransa cu furnizorii din Europa Centrala si de Est (CEE), transmite Reuters. Inginerii JLR din Budapesta vor lucra din 2019…

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters.

- Daimler nu exclude o colaborare cu Tesla, in viitor, chiar daca grupul german de automobile de lux si-a vandut participa detinuta la producatorul american de vehicule electrice, a declarat directorul general al Daimler, Dieter Zetsche, unei publicatii poloneze, transmite Reuters, conform news.ro.Dieter…

- Sansele ca negocierile privind Brexit-ul sa se finalizeze cu un acord sunt afectate 'extrem de nefavorabil' de scena politica din Marea Britanie, ce ramane divizata cu numai cinci luni inainte de iesirea acesteia din Uniunea Europeana, a afirmat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit, relateaza Reuters, care a consemnat declaratiile facute la sosire de unii lideri europeni. Regatul Unit a respins saptamana trecuta ultima propunere…

- Dacia Duster a fost votata nu doar de un panel de jurnalisti, ci si de public, fiind apreciata pentru accesibilitate financiara, calitatea fabricatiei si capacitatile off-road. Dacia Duster - perfecta pentru familie "Am facut calculele - poti avea o Dacia Duster pentru acelasi pret ca al cafelei…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…