Dacia, creştere a vânzărilor în Europa Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat luna trecuta la 41.716 de unitati, in crestere fata de februarie 2018 (40.755 vehicule). Grupurile franceze Renault si PSA Peugeot Citroen au raportat in februarie cresteri ale vanzarilor de 0,02% si, respectiv, 0,8%, in timp ce grupul german Volkswagen si Ford au inregistrat un declin de 0,5% si, respectiv 5,4%. Livrarile Daimler au crescut luna trecuta cu 4,7%. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

