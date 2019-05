Dacia crește în vânzări Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.



Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat luna trecuta la 53.446 de unitati, in crestere fata de aprilie 2018 (46.603 vehicule).



Grupurile franceze Renault si PSA au raportat in aprilie o crestere a vanzarilor de 1,4% si, respectiv, 1,3%, in timp ce livrarile companiei germane Daimler au urcat cu 4,7%. Alti producatori auto au inregistrat scaderi, de la minus 17,1% la Nissan la minus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

