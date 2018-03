Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni snow-board-eri din lume au impresionat prin miscari si acrobatii de senzatie la festivalul de snowboard Burton Open, care s-a desfasurat in statul american Colorado.Campioana olimpica de la Pyeongchang, Chloe Kim, s-a clasat pe primul loc in proba snowboard half-pipe.

- Ungaria a fost una dintre tarile care au importat masini fabricate la Uzina de Autoturisme Pitesti, pe vremea lui Ceausescu. Dupa schimbarea de regim, cei din tara vecina au revandut Daciile romanilor.

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Meci mare facut de echipa Universitatii de Stat din Moldova in etapa a 12-a a campionatului național de volei feminin. Detinatoare a titlului, echipa USM a invins formatia PGU Tiraspol fara drept de apel, scor 3-0.

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- Astazi dimineața, la sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți pentru barajele de promovare in Liga a III-a. Tragerea la sorți a fost una dirijata, existand șapte grupe geografice, cu cate șase județe in fiecare, Hunedoara fiind repartizata alaturi de Timiș, Arad, Caraș…

- Dinamo Bucuresti a invins CSM Bucuresti cu 26-25 intr-un meci din cadrul etapei a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana en-titre a avut o revenire de senzatie in partea secunda, dupa ce la pauza a fost condusa cu sapte goluri. Dinamo Bucuresti a facut un joc total opus celui…

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…

- Conform Institutului National de Sanatate Publica, 4.000 de femei din Romania se imbolnavesc de cancer de col uterin, jumatate dintre cazuri finalizandu-se cu deces. Romania este la acest capitol pe primul loc in acest nefast clasament la nivelul Uniunii Europene. Programul national de screening se…

- Peste doar trei ani, in Romania ar trebui sa fie cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii…

- Aproape 4400 de masini noi au fost inregistrate in Moldova anul trecut. Numarul este in usoara scadere fata de 2016, cand au fost inmatriculate 4850 de autovehicule. Ca si anul precedent, cele mai populare au fost automobilele Dacia.

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi miercuri dupa-amiaza, incepand cu ora 18, gazda partidei de volei dintre campioana Romaniei, Volei Municipal Zalau si CSS 2 Centrul National de Excelenta Baia Mare. Echipa zalauana ocupa locul cinci dupa 19 etape, la doua puncte in spatele celor de la CSM Bucuresti,…

- Eram prin anii "78" cu amicul meu Alexandru , Dumnezeu sa-l ierte, si cu unchiul lui , Dumnezeu sa-l ierte si pe el, la restauranul Moldova de linga parcul Dacia aproape fiind si teatrul Bulandra. Dar nu oriunde in acel restaurant ci jos la crama. La acel faimos restaurant se stringeau fosti colegi…

- Constantina Dita este in doliu. Sotia fratelui ei a murit, iar fosta campioana olimpica la maraton este foarte afectata de acest lucru. Pe pagina ei de Facebook, fosta campioana olimpica la maraton a publicat un mesaj emotionant.

- Soferul care a provocat sambata un accident in lanț in centrul Capitalei, lovind cu masina alte trei autoturisme, a fost externat de la Spitalul Floreasca, duminica dupa-amiaza, si dus la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei pentru audieri. El le-a spus jurnalistilor ca, intr-adevar, consumase droguri,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie. Simona Halep, locul 2 WTA, a fost desemnata, pentru performantele sale, drept cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie, in circuitul profesionist de tenis feminin, conform Mediafax. Tenismenei i-a fost desemnat acest…

- Un clip publicat pe canalul Name Explain de pe YouTube arata de ce se numeste Romania asa si nu Italia. Romania vine, potrivit naratorului, de la „romanus”, cuvantul latin pentru „roman - cetatean al Romei”. Dacia a fost provincie romana, asa ca nu surpinde faptul ca tara noastra a ajuns sa se numeasca…

- Șoferii care iși vor parca mașinile neregulamentar in Alba Iulia risca, de la 1 februarie, sa nu le mai gaseasca in locul in care le-au lasat. Asta pentru ca, de joi, va incepe operațiune de ridicare a autoturismelor lasate parcate ilegal. Inca de marți, Poliția Locala a aplicat atenționari pe mașinile…

- Lupta foarte interesanta pentru titlul de campioana intre Primariile din Gorj. Cel puțin cand vine vorba despre minifotbal, acolo unde Primariile din Targu Carbunești și Farcașești impart primul loc dupa jocurile disputate sambata, in Complexul Dolce Vita. Daca la un moment dat se parea…

- Oamenii legii le-ar fi pus gand rau șoferilor care blocheaza trotuarele. Pe strada Liniștei au mers in mai multe randuri sa-i sancționeze pe șoferi, iar sambata dimineața au facut același lucru in zona Dacia. „Poliția Locala imparte amenzi in zona Dacia, cei parcați pe trotuare sau…

- Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare. In prezenta a zeci de persoane, care au primit-o cu aplauze si flori,…

- Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de fabricație sau dotari și incepe de la 100 de euro. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- SUV-ul Duster le-a adus celor de la Dacia vanzari-record chiar inainte de finalul primei generatii a modelului – o productie de 200.000 de unitati, in valoare de trei miliarde de euro. Cu noul Duster, constructorul are asteptari si mai mari, desi masina a primit doar trei stele la testele de siguranta…

- Termoficare Oradea a comunicat in data de 16 ianuarie ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 809, 887, 116 și 126. Au fost afectați de intreruperea apei și a caldurii consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor:…

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0, in Polonia, cu Developres SkyRes Rzeszow, in primul meci din 2018, unul ce a durat numai 80 de minute, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Mașinile parcate in Alba Iulia, in afara spațiilor amenajate, vor fi ridicate incepand cu data de 1 februarie 2018. Primaria municipiului a semnat un acord-cadru pe o perioada de patru ani cu o firma din Alba Iulia. Cei care vor ramane fara mașina, vor avea de scos din buzunar o suma importanta de bani.…

- Mașinile parcate ilegal in Alba Iulia vor fi ridicate. Primaria municipiului a semnat un acord-cadru pe o perioada de patru ani cu o firma din Alba Iulia. Rapid Lifts SRL a fost singura firma care s-a prezentat la licitația deschisa, avand ca terț susținator firma Oanea Iner Speed SRL. Valoarea contractului…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- La sfarșitul anului trecut, politistii locali si inspectorii Primariei Brasov au identificat in jur de 180 de masini nefunctionale abandonate pe strazile orasului si au incercat sa le dea din drum, acum, politistii locali au identificat alte o suta de vehicule lasate de izbeliste. Dupa ce a fost demarata…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea mașinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- Constantenaca in varsta de 26 de ani aflata pe primul loc in ierarhia WTA a reusit performanta de a castiga doua finale consecutiv, sambata, la Shenzhen. A inceput la simplu si apoi a trimfat si alaturi de Irina Begu, la dublu. Chiar daca finala de simplu a fost amanata cateva ore, din cauza vremii…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat marti ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie unei cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia, informeaza un comunicat de presa.Citește și: DOLIU…

- Masinile sefilor de stat trebuie sa indeplineasca un numar de criterii, iar alegerea lor este intotdeauna meticuloasa. Presedintele american si liderul de la Kremlin au primit bolizi cu caracteristici de siguranta imbunatatita, dar nici seful statului francez Emmanuel Macron si omologul sau chinez Xi…

- Campioana en-titre a Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia elena Olympiacos, cu scorul de 67-56 (37-16), in mansa retur din faza play-off a FIBA EuroCup si a ratat calificarea in optimile competitiei. Principalele marcatoare ale partidei au…

- Gicu Grozav (27 de ani) a raspuns ofertei lansate de Gigi Becali. Omul cu banii de la FCSB il vrea pe decarul nationalei la echipa sa, insa acesta i-a transmis un mesaj clar: nu vrea sa revina in tara si sustine ca nu si-a reziliat contractul cu Karabukspor. Gigi Becali a anuntat,…

- Nationala de handbal feminin a Frantei a castigat duminica, la Hamburg, cel de-al doilea titlu mondial din istoria sa, dupa ce a invins in finala CM reprezentativa Norvegiei, detinatoarea trofeului, cu scorul de 23-21 (11-10), informeaza News.ro. Bronzul mondial a revenit Olandei.

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Chioscurile funerare din zona Bas Ceaus vor fi mutate in Piata Doi Baieti incepand din ianuarie 2018. Anuntul l-a facut ieri primarul Mihai Chirica. In toamna acestui an, edilul Iasului afirma ca un astfel de comert trebuie realizat in zona cimitirelor, zona din Bas Ceaus fiind, din cauza chioscurilor,…

- Inginerii si designerii Dacia au scos câteva modele care n-au fost fabricate niciodata în serie. Ele figureaza doar ca prototipuri, iar unele sunt chiar hidoase. Mai bine ca nu le-am vazut pe strazi. Galeria Foto,

- Cu scurt timp înainte ca Dacia sa lanseze oficial noul Duster, au aparut pe Internet primele imagini cu interiorul modelului de la Mioveni. Din imaginile publicate pe canalul de Youtube al francezilor de la L'Argus, reiese ca interiorul noului Duster este schimbat într-o…

- CFR se felicita ca l-a luat pe Mailat: ”A intrat foarte bine cu Timișoara” Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, are tot mai multa incredere in mijlocașul Sebastian Mailat. In ultima etapa, jucatorul de 19 ani a evoluat impotriva fostei sale echipe. Deși a jucat mai puțin de 15 minute în…