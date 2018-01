Dacia a produs peste 313.000 de masini anul trecut la Mioveni, cu cateva mii mai putin decat in 2016. Duster a depasit in premiera 200 de mii de unitati

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…

- Astazi, 29 decembrie, a avut loc ceremonia de depunere a Juramintului militar de catre carabinierii incorporați in aceasta luna. In cadrul evenimentului, carabinierii s-au ales cu 23 de masini noi marca Skoda Rapid si Dacia Duster care, potrivit lor, ii vor ajuta sa desfasoare cu usurinta activitati…

- Un accident in care sunt implicate mai multe masini s-a produs, joi seara, pe drumul judetean care duce catre statiunea Paltinis. "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti…

- Șapte autoturisme marca Dacia model Logan au intrat in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, pentru a fi folosite in misiunile polițiștilor. Doua vor fi repartizate la structura de investigații criminale și cate una la structura de investigare a criminalitații economice, rutiera, ordine…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Saptamana aceasta, 390 de autospeciale au intrat in dotarea Politiei Romane. Autovehiculele au fost achizitionate in cadrul proiectului PolHumint si au fost repartizate la nivel national, urmand a fi folosite pentru activitatea operativa. In aceasta saptamana, 390 de autospeciale Dacia (24 Duster si…

- Volkswagen Golf se afla pe primul loc in topul celor mai vandute masini in Europa, in 2017. Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute…

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - noiembrie, pe primele trei locuri la numarul înmatricularilor de autoturisme rulate se afla: Volkswagen, cu 124.533 de exemplare (+58,04% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016), Opel (58.934, +31,55%) si Ford (46.838 unitati, +51,70%).…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in noiembrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 15%, la 152.259 unitati, comparativ…

- Uzina Dacia de la Mioveni a produs 292.790 de mașini pana la finalul lunii noiembrie. Modelul Duster se afla pe primul loc, cu peste 187.000 de unitați, in timp ce Dacia Logan a fost asamblat in 31.317 exemplare.

- Potrivit IGSU, in Mina Livezeni din judetul Hunedoara un miner a ramas prins sub un utilaj. Accidentul s-a produs in subteran si intervin salvatorii minieri. Un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Hunedoara se afla la suprafata pentru a asista victima, dupa recuperea acesteia…

- Jurnalistii britanici au realizat un test comparativ aproape ireal, intre Dacia Logan MCV si Mercedes-AMG E63 S, o masina cu 100 de mii de euro mai scumpa. Britanicii de la CarWow au vrut sa afle cum se descurca masina construita la Mioveni in fata unui model dintr-o alta lume si au realizat…

- Dacia a deschis comenzile pentru noul Duster, fiind disponibil configuratorul de preț pentru a doua generație a SUV-ului construit la Mioveni. Cel mai scump model, cu toate opționalele incluse, va costa 20.300 euro. Inainte ...

- Dacia a produs aproape 260.000 de unitați la uzina de la Mioveni in primele 10 luni ale anului, in scadere ușoara fața de anul trecut, in contextul in care Duster este singurul model care a inregistrat o creștere a numarului de unitați livrate.

- Desi brandul Dacia inregistreaza recorduri de vanzari in Europa(peste 250.000 de unitati in primele 9 luni din acest an, de pilda in Franta unul din cinci soferi este posesor de Dacia), super exigentii inspectori TUV Germania spun ca Logan, Sandero si Duster sunt in topul masinilor cu cele mai multe…

- Conducerea Aeroportului Internațional Iași a premiat, luni, pasagerii cu numarul 1.000.000 și 1.000.001, in condițiile in care in acest an aeroportul ieșean a inregistrat pentru prima data in istorie atingerea acestui numar de pasageri. "Lunile de vara au facut ca traficul pe Aeroportul…

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (8.779 unitati), urmata de Lada Granta si Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.208 si, respectiv, 6.629 vehicule), Creta, de la Hyundai (6.460 unitati), Solaris, de la Hyundai (5.110 unitati), Polo, de la Volkswagen…

- Marcile Dacia printre cele mai bine vandute mașini in Rusia Duster, Logan și Sandero s-au situat in octombrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme și vehicule comerciale…

- Asociatia Stelistilor 1947 organizeaza marti, de la ora 15:00, la Sala Sporturilor din Chiajna, Cupa "Daniel Prodan", eveniment in memoria fostului mare stoper al Stelei si al nationalei Romaniei. Ziua va incepe cu un turneu de fotbal U 12, de la ora 15:00, urmand ca de la 17:40 sa se desfasoare…

- Dupa ce publicatiile de sport din Salonic au sustinut ca Razvan Lucescu va pleca de la carma lui PAOK dupa rezultatele inregistrate in ultima perioada, clubul a reactionat si a dat asigurari ca antrenorul e de neclintit. Totusi, publicatia contra.gr scrie ca impresarii propun deja antrenori.…

- Blocul Național Sindical (BNS) și organizațiile membre anunța continuarea protestelor, ca urmare a faptului ca Executivul a decis sa susțina transferul contribuțiilor sociale "aproape exclusiv in sarcina salariaților", a anunțat marți organizația sindicala intr-un comunicat de presa transmis…

- Noul SUV produs la Mioveni are un pret de pornire pe piata franceza de 11.990 de euro cu TVA pentru motorul pe benzina de 115 CP, 1,6 litri si tractiune fata. Modelul Essentiel, primul care dispune de aer conditionat în echiparea de baza, are un pret de pornire de 13.850 de euro cu TVA,…

- Primaria Brasov Dupa ce newsbv.ro a publicat o scrisoare primita de la un cetatean, nemutumit de faptul ca pe domeniul public a fost abandonata o masina care mai ocupa si doua locuri de parcare, am primit mai multe sesizari referitoare la astfel de autoturisme lasate prada ruginei, pe adresa de e_mail…

- Desi acum o saptamana 250 de sindicalisti de la uzina Dacia au iesit in fata prefecturii Arges, acum li s-au mai alaturat la protest alte cateva mii de muncitori. Manifestatia programata marti, 7 noiembrie, va avea loc in fata Centrului Cultural al orasului Mioveni. Toti angajatii vor iesi in strada,…

- ♦ Cererea europenilor pentru SUV-uri si crossovere a atras o productie mai mare a modelului Duster la uzina Dacia de la Mioveni, care este totodata si cel mai scump din gama. Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania dupa cifra de afaceri, a incheiat pri­ma jumatate a anului…

- Cutremur devastator in largul coastelor. Seismul a avut o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter. Un cutremur cu o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dupa-amiaza in largul coastelor Indoneziei. Desi seismul a fost mare, autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul…

- Grupul Renault, care detine marca Dacia, se pregateste pe ultima suta de metri pentru a lansa noul Duster pe piata franceza, iar pe Internet au aparut primele informatii cu privire la versiunile SUV-ului. In total, noul Duster va fi disponibil in Franta in patru versiuni de echipare – Duster, Essentiel,…

- Majoritatea angajatilor sunt de parere, potrivit unui sondaj Undelucram.ro, ca nu vor fi ajutati de companiile pentru care lucreaza sa recupereze diminuarea estimata de 14% a salariului. Intrebati daca se asteapta ca angajatorii sa modifice salariul brut in asa fel incat salariul net sa…

- „Pentru simplificare”, „vom micsora povara de cheltuieli pentru a asigura netul angajatului” – sunt printre explicatiile date. Insa anuntarea a inca unei taxe de 2% peste salariul brut arata ca socotelile nu au fost bine facute, deci nu sunt suficienti bani pentru bugetul din 2018. …

- Cel putin zece persoane sunt implicate, duminica, intr-un accident cu trei masini, produs in localitatea Santimbru din judetul Alba. Autoritatile au intrat in alerta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Autoritatile din judetul Alba au intrat in alerta dupa ce trei masini au fost implicate…

- Grupul Renault, care a raportat cumulat, un business de 5,1 miliarde de euro anul trecut, recruteaza 300 de specialisti pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (R&D), servicii de business, fabricatie, achizitii, calitate si financiar. “Cautam candidati care sunt pasionati de masini,…

- Constructorul auto Groupe Renault Romania a anuntat, vineri, ca are 300 de posturi disponibile si cauta astfel sa angajeze in activitatile de cercetare-dezvoltare, servicii de business, fabricatie, achizitie si in departamentul financiar. "Timp de doua zile (20, 21 octombrie), echipele de…

- Dacia se indreapta spre cel mai bun an din istoria sa: constructorul din Mioveni a consemnat 349.683 de inmatriculari in primele noua luni in Uniunea Europeana, cu 10,4% mai mult fața de aceeași perioada a anului 2016, potrivit datelor prezentate de catre Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Productia de energie electrica din hidrocentrale a scazut cu 27,3% in primele opt luni ale acestui an, la 10,19 miliarde kWh, in timp ce productia din termocentrale a urcat cu 12%, la 18,46 miliarde kWh, iar cea din centralele nuclearo-el...

- Uzina Dacia de la Mioveni a produs aproape 232.000 de unitați in perioada ianuarie-septembrie 2017, dintre care 143.000 de unitați au fost Duster. Dacia Logan s-a produs in numai 25.000 de unitați.

- Productia uzinei Dacia de la Mioveni a totalizat in primele noua luni 231.558 vehicule, din care din modelul Duster au fost fabricate 143.487 unitati, potrivit datelor ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania). In acelasi timp, au fost produse 32.988 unitati Dacia Sandero,…

- O persoana a murit, iar alte sase au fost incarcerate, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate patru autoturisme. Accidentul s-a produs, duminica, in judetul Ialomita, autoritatile activand Planul Rosiu de interventie. Din primele informatii, in masini erau 15 persoane. Cinci dintre…