- Constructorul auto suedez Volvo Cars, controlat de grupul chinez Geely, a anuntat marti ca a decis sa recheme la service peste 200.000 de autovehicule diesel vandute in intreaga lume, dupa ce a descoperit crapaturi la o conducta de combustibil, informeaza AP, potrivit Agerpres.Purtatorul de…

- Dacia cheama peste 13.000 de vehicule in service! Modelele vizate sunt Logan II, Dokker si , pentru inlocuirea airbagului soferului, la un reparator din reteaua autorizata Dacia. Compania a identificat ca in situatii exceptionale, in care este necesara declantarea airbag-ului, exista riscul ca acesta…

- Proprietarii Dacia Logan 2 vor primi o inștiințare din parte constructorului de la Mioveni in vederea unei rechemari in service, astfel incat sa se poata programa la cea mai apropiat dealer. Defecțiunea pe care Dacia o va remedia se refera la airbag-ul șoferului. "In situații excepționale in care…

- Ghinion pentru trei romani traficanți de marijuana, care au fost prinși de polițiști in Spania, dupa ce s-au trezit blocați in trafic pe autostrada, din cauza unui accident provocat de alți traficanți de droguri pe autostrada AP-7, langa Marbella O barca cu motor folosita la transportul de droguri a…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule s-a produs vineri seara, la intrarea in Gherla dinspre Dej. Evenimentul a avut loc cu puțin timp inainte de ora 21, la intersecția șoselei spre Bunești cu drumul spre Mintiu Gherlii. Un autoturism marca Mercedes a fost serios avariat in…

- Ford va rechema la service peste 953.000 de vehicule din intreaga lume pentru a inlocui airbag-uri defecte produse de grupul nipon Takata, care pot exploda, transmite AP.Airbag-urile frontale Takata contin o capsa pirotehnica posibil asamblata cu material pirotehnic neconform, care, in cazul…

- Volkswagen a confirmat ca a vandut publicului intre 2006 si 2018 aproximativ 6.700 de modele pre-serie ca masini rulate, desi acestea nu indeplineau normele din Europa si SUA, fiind destinate testelor si expozitiilor de profil, informeaza ProMotor, potrivit Mediafax.Un nou scandal imens pentru…

- Scandalul Dieselgate pare contagios dupa ce mai multe state europene au cerut sau intentioneaza sa ceara unor producatori auto sa recheme de pe piata vehicule diesel, din cauza manipularii testelor de poluare ale acestora.