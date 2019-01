Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a vandut in țarile UE peste 519.000 de mașini anul trecut, cu 12% mai mult fața de 2017, arata datele ACEA. Per total, piața mașinilor noi a ramas la nivelul din 2017, in jurul a 15,1 milioane de mașini noi. Grupul Volkswagen are 24% din piața UE, iar PSA-Opel are 16%.

- Rata somajului in Germania s-a stabilizat la 5% in luna decembrie 2018, cel mai scazut nivel de la reunificare, incheind un an marcat de intrarea cu succes a refugiatilor pe piata muncii din Germania, arata cifrele oficiale publicate vineri, transmite AFP. Conform datelor corectate în funcţie…

- Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de hectolitri (hl), Romania a succedat anul trecut Cehia, la doar un loc distanta, reusind sa devanseze insa Italia. "In ceea ce priveste volumul consumului, cu 16,11 milioane hl, Romania a ocupat in 2017 locul al saptelea, depasind trei dintre tarile…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in primele 11 luni din acest an, la 14,16 milioane, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- pentru reducerea emisiilor de CO2 Cine trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru protejarea mediului? Cetatenii, agentii economici sau factorii politici? Majoritatea europenilor afirma ca fiecare cetatean ar trebui si poate sa faca ceva. Daca majoritatea germanilor, campionii mondiali autoproclamati…

- Business Hi-Tech Unde se duce datoria externa? Romanii dau 1 miliard de euro pe 4 milioane de smartphone-uri in 2018 Tweet Print Mail Autor: Adrian Seceleanu astazi, 00:08 0 In primele 10 luni s-au vandut 3 milioane au fost smartphone-uri, iar pentru tot anul 2018 se estimeaza 4 milioane,…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tarile de origine, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, arata datele publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Cea mai mare parte a transferurilor…

- Lantul de cinematografe Cineplexx, detinut de compania austriaca Constantin Film, isi face intrarea pe piata din Romania, urmand sa inaugureze opt unitati pana in 2021, in urma unei investitii totale de 25 milioane de euro.