Dacia a anuntat preturile din Romania pentru editia limitata Techroad: Cat costa Duster, Logan si Sandero

- La patru luni distanta dupa ce i-a confirmat existanta, Samsung si-a prezentat oficial primul smartphone pliabil. Galaxy Fold are doua ecrane: unul de 7,3 inch cu rezolutie 1536 x 2152 pixeli cand este deschis si un ecran de 4,6 inch ce poate fi folosit cand sistemul de pliere este inchis.…

- Un juriu compus din 82 de jurnalisti auto din 24 de tari au ales cele 10 finaliste la titlul de World Car of the Year (Masina Anului) 2019.Dacia Duster s-a aflat pe lista celor 40 de modele nominalizate, insa n-a prins unul dintre cele 10 locuri. In schimb, pentru prestigiosul premiu…

- Dacia a lansat o editie limitata pentru Duster, care i-a impresionat pe spanioli. Jurnalistii de la Diario Motor sustin ca editia limitata din 2019 ne arata "cel mai frumos Duster creat vreodata". Sursa citata aminteste ca editia limitata vine cu jante de aluminiu de 17 inchi, "ceea…

- Un nou SUV compact Mazda isi va face debutul mondial la Salonul Auto de la Geneva din 2019. Cel de-al doilea model de generatie noua Mazda are un limbaj de design Kodo mai matur si beneficiaza de arhitectura Skyactiv-Vehicle de ultima generatie, potrivit unui comunicat al producatorului auto…

- Skoda ofera primele indicii cu privire la cum va arata noua Skoda Kamiq, dezvaluind doua schite de design. Noul model adauga cateva aspecte noi spectaculoase, inclusiv farurile divizate, cu luminile de zi in partea superioara. Acest detaliu de design este o noutate la Skoda. In partea…

- Jurnalistii de la Auto Bild au realizat un test comparativ intre Dacia Duster si Jeep Renegade. Ambele SUV-uri se bucura de o popularitate ridicata in gama lor, insa Jeep Renegade costa mai mult decat Dacia Duster. Din acest motiv, cei de la Auto Bild au dorit sa afle daca diferenta…

- Moneda europeana isi continua elanul din ultimul timp si creste si joi pana la valoarea de 4,6890 lei. Cursul de schimb anuntat de BNR este astfel un nou maxim istoric, dupa o crestere de 0,13% fata de cotatia euro de miercuri. Aceasta este a treia zi de crestere consecutiva, continuand…

- Dacia recheama in service peste 13.300 de masini din modelele Logan, Lodgy si Dokker, pentru ca este posibil ca airbag-ul soferului sa nu functioneze bine in caz de accident. Automarket precizeaza ca printre masinile rechemate sunt si unele din a doua generatie Logan, cel mai vandut model…