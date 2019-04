Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a subliniat la Romania TV ca din Parlamentul European ar putea face infinit mai mult pentru Romania decat a facut din Senat. "Chiar cred ca experienta asta acumulata nu o pot folosi in Senatul Romaniei cu majoritatea asta a PSD. Din PE as putea face infinit mai mult. De exemplu, as…

- "Am vazut un titlu pe știri, cica "Thriller la PMP", in care se spune ca șefii filialelor forțeaza candidatura lui Basescu. Circul Globus, Balciul de la Basarabi sau Ismail palesc in fața balciului de la PMP in care șefii filialelor unui partid de 2% sunt puși sa se milogeasca, sa verse lacrimi,…

- Fostul sef al statului Traian Basescu deschide lista candidatilor PMP la alegerile pentru Parlamentul European. Primele 10 locuri sunt ocupate de: 1. Traian Basescu – senator, presedinte de onoare al PMP 2. Eugen Tomac – profesor, deputat, presedinte PMP 3. Ioana Constantin – consultant management si…

- Traian Basescu deschide lista candidaților Partidului Mișcarea Populara (PMP) pentru alegerile europarlamentare. Anunțul a fost facut chiar de fostul șef al statului pe pagina sa de Facebook. Basescu, care este președintele de onoare al partidului, anunța într-o postare pe Facebook ca,…

- In speranța ca va trage lista peste prag Presedintele Traian Basescu deschide lista candidatilor Partidului Miscarea Populara la alegerile pentru Parlamentul European. Colegiul National al PMP a votat lista celor 43 de candidati pentru Parlamentul European. Toti cei care se afla pe aceasta lista sunt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a decis, marti, sa intre in cursa pentru alegerile europarlamentare, din partea Partidului Miscarea Populara, a decis conducerea partidului, marti seara. Pe locul doi se afla liderul Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. Primele 10 locuri sunt ocupate de: Traian…

- Comisarul european Corina Cretu a confirmat vineri ca va candida la alegerile europarlamentare din 2019. In prezent membra PSD, Crețu a spus ca, deocamdata, a primit oferta de la partidul lui Victor Ponta de a candida pe listele Pro Romania. "Da (voi candida - n.r.). (...) De 12 ani sunt la Bruxelles,…