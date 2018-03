Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 martie 2018, ministrul Agriculturii, Petre DAEA, secretarul de stat Daniel Botanoiu și secretarul de stat Alexandru POTOR au prezidat, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), ședința de lucru in cadrul careia au fost prezentate rezultatele consultarii naționale și primele…

- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AFP. Numirea fulger…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a obținut acordul Comisiei de Control Bugetar CONT din Parlamentul European pentru “raportul de inițiativa” pentru construirea unui mecanism european de confiscare a averilor obținute ilegal și scoase in afara Uniunii Europene. Asta pentru ca, spune europarlamentarul in…

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG), transmit AFP si dpa.

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti ca a venit vremea sa se treaca de la ”discursuri” despre Brexit la traducerea lor in texte juridice in vederea organizarii concrete a retragerii Regatului Unit si a viitoarei sale relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP…

- DECLARAȚIE POLITICA Anularea diferentelor de salarii si pensii intre femei si barbati, un deziderat extrem de necesar in Romania Organizatia de Femei a Grupului European al Socialistilor si Democratilor (PSE

- In contextul votului recent din Parlamentul European, in care europarlamentarii PSD au votat contrar unei rezoluții inițiate de Alianța Progresista a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D), dar și zvonurilor potrivit carora

- Eveniment pro-european, in Argeș. Astazi, steagul Uniunii Europene, primit de la Parlamentul European, de la Bruxelles, sosește la Pitești. Organizatorii acțiunii iși arata astfel susținerea pentru apartenența Romaniei la valorile europene. Steagul Uniunii Europene, de mari dimensiuni, a fost expus…

- Divergențele in PSD au dus la mai multe rupturi evidente in sanul social-democraților, iar ultimele evenimente de la Bruxelles arata o nou disputa in interiorul PSD. Europarlamentarul PSD, Daciana Sarbu, a refuzat sa respecte linia politica dictata de Liviu Dragnea membrilor sai din Parlamentul European…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, Laurențiu Rebega, europarlamentar, a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles.

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE este cea mai dura…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) prin care urmeaza sa se sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o încalcare a statului de drept.

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- "Noua ani in care am fost deputat european si acum intoarcerea la Bruxelles in calitate de prim-ministru, intalnirea unor persoane pe care le cunosc, intalnirea cu presedintele PE, Antonio Tajani, au fost pentru mine emotionante si in acelasi timp au constituit o provocare in asteptarile pe care…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o intalnire, vineri, cu mai multe organizații non-guvernamentale care se ocupa de copii cu nevoi speciale, precum autismul, sindromul down dar și boli grave. Despre audierea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa afirmația nefericita…

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa uriașa dupa ce a spus ca europarlamentarii care ”dezinformeaza UE sunt autiști”.„Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, în care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Calin Popescu Tariceanu a criticat extrem de dur, intr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, prestația europarlamentarii romani care au reprezintat partidele de opoziție in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire reforma justiției. „Am asistat la un concurs de epitete și…

- Calin Popescu Tariceanu considera ca "ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta…

- Este un scandal de proporții la Bruxelles, mai ales in interiorul Comisiei Europene, principala voce anti corupție la nivel european. Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie si afaceri interne, este acuzat ca a primit mita 50 de milioane de euro, pe vremea cand era ministru al Sanatații…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit miercuri cu reprezentanti ai Grupului politic S&D (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor) din cadrul Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Potrivit unui comunicat al MJ, in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin. "N-am senzatia (ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, n.red.),…

- "Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale si modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Cele mai reprezentative fotografii cu protestele romanilor au fost expuse, zilele acestea, la Parlamentul European, in Bruxelles. S-a intamplat la fix un an de la momentul la care Guvernul Sorin Grindeanu adopta OUG 13 privind modificarea Codului Penal și a Codului de Procedura Penala.

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a acuzat Delegația Comisiei Europene la București ca ar fi transmis informații false la Bruxelles, fara a prezenta „nicio dovada”. Europarlamentarul afirma ca Liviu Dragnea e considerat „ridicol” in instituțiile…

- „O fire care reuseste sa creeze o comunicare, o ambianta buna, sa linisteasca apele”, asa o caracterizeaza Maria Grapini pe fosta sa colega din Parlamentul European, Viorica Dancila, despre care spune ca a fost principala ei partenera in „actiuni de promovare a Romaniei” la Bruxelles.

- Viorica Dancila, prima femeie desemnata premier din istoria Romaniei , este unul dintre ”soldații devotați” ai Partidului Social Democrat. Teleormaneanca, și apropiata a președintelui PSD Liviu Dragnea, Dancila a crescut in partid, inca din 1996, avand mai multe funcții numite, și apoi fiind aleasa…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- Potrivit site-ului integritywatch.eu , care monitorizeaza activitatea oficialilor de la Bruxelles, Viorica Dancila caștiga de la Parlamentul European intre 8.020 E și 19,586 E pe luna, in funcție de diurne/deplasari. In privința venitului, acesta consta in salariu și o categorie de venit declarata…

- Gianni Pittella, liderul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, saluita nominalizarea Vioricai Dancila, șefa delegației PSD in Parlamentul European, la funcția de prim-ministru al Romaniei.„Salutam nominalizarea politica a euro-deputatului Viorica…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, dupa ce Ecaterina Andronescu- o alta varianta luata in discutie- a refuzat din start propunerea. CEx PSD a votat, marti, in unanimitate, ca Viorica Dancila sa fie propunerea PSD pentru premier.…

- Liderul judetean al filialei Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat presei, marti, ca a votat in favoarea propunerii pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, apreciind ca este un om ''devotat partidului'' si cu viziune europeana. Totodata, senatorul social-democrat…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Ecaterina Andronescu a refuzat propunerea. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a fost votata cu majoritate de voturi, membrii Comitetului Executiv aplaudând dupa anuntarea…

- Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu - o alta varianta luata in discutie - a refuzat din start propunerea. Viorica…

- Viorica Dancila este europarlamentar PSD, face parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European. Viorica Dancila s-a nascut pe 16 decembrie 1963, la Rosiori de Vede, Teleorman. CV-ul Vioricai Dancila poate fi consultat AICI. Viorica…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega și-a publicat pe blogul sau personal raportul de activitate pe anul 2017. In introducerea la raportul de peste 100 de pagini, Rebega precizeaza ca ”pentru un om politic, mai mult decat pentru un om obișnuit, analiza activitații este o necesitate. In 2014, am fost ales…