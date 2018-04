Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de la Poliția orașului Liteni a reclamat ca a fost victima a unei infracțiuni de ultraj, dupa ce, aflat in timpul liber, a fost acostat de un barbat care l-a amenințat și l-a imbrancit, incercand sa-l provoace sa reacționeze. Fapta s-a petrecut duminica, pe 1 aprilie, in apropiere de ...

- Lucrarile la Piața agroalimentara din centrul municipiului Alba Iulia vor fi reluate. Primaria Alba Iulia a atribuit contractul pentru finalizarea lucrarilor, in valoare de 399,137.37 lei, firmei Alfa Construct SRL din Alba Iulia. Instituția a pus la bataie prin intermediul Sistemului Electronic de…

- Politistii constanteni au deschis, marti, un dosar de cercetare penala in rem ca urmare a unei sesizari formulata de reprezentantii filialei Constanta a partidului Uniunea Salvati Romania (USR), care au reclamat vandalizarea unui cort de campanie pentru colectarea de semnaturi de sustinere a initiativei…

- Cortul USR din cadrul campaniei de strangere de semnaturi “Fara penali in funcții publice” a fost vandalizat la Constanța. Daca persoana vinovata va fi gasita, ea va fi acuzata de distrugere. Cortul USR din cadrul campaniei de strangere de semnaturi “Fara penali in funcții publice” a fost vandalizat…

- UPDATE: A fost prins autorul accidentului mortal de azi-noapte din Pitesti: un pusti de 19, Florentin Petrescu, fara permis de conducere. Politia l-a retinut pentru 24 de ore si, foarte probabil, in cursul zilei de azi, marti, va fi prezentat unui judecator, cu propunere de arestare preventiva pentru…

- Un furt caruia i-au cazut prada beciurile localnicilor din Virșolț, pline cu produse alimentare și alcool, a fost comis la sfarșitul acestei saptamani. Ancheta este in plina desfașurare, prin urmare, datele furnizate de Poliție sunt sumare, din motive lesne de ințeles. Poliția a fost sesizata sambata,…

- Sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 32.000 de lei au fost aplicate, vineri, de politistii Capitalei in urma unor controale la opt societati comerciale din sectorul 6.Citeste si: Traian Basescu, TIR DE ATACURI in scandalul momentului: 'Cum Dumnezeu ramane cu MINCIUNA incrancenata…

- Poliția britanica a ajuns la concluzia ca, contactul fatal cu agentul neurotoxic care la 4 martie i-a intoxicat grav la Salisbury pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica sa, Iulia, s-a facut prin atingerea ușii din fața casei. Stirea a fost data de BBC citand surse de la Scotland Yard, potrivit…

- "Prin apel la 112 la ora 13.32 SAJ a fost solicitat sa intervina pentru o persoana intoxicata. La fata locului s-a deplasat un echipaj cu medic care a gasit un barbat de 82 de ani in stop cardio-respirator. Au fost initiate manevrele de resuscitare timp de 45 de minute, dar fara raspuns pozitiv, fiind…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Cora Muntean, o jurnalista din București, a postat duminica seara, pe pagina ei de Facebook un mesaj emoțional. Jurnalista a fost talharita și agresata fizic sambata seara in Capitala, in zona Arcului de Triumf, iar acum vrea sa transmita tuturor un mesaj – indiferent cat de complicat sau anevoios e…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Momente de spaima pentru un locuitor al Capitalei. Un incendiu a izbucnit intr-o casa la sol situata in sectorul Buiucani.La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale, care timp de 15 minute au lichidat focarul de incendiu, reusind sa impiedice propagarea acestuia.

- Un barbat de 44 de ani Cehal a anunțat Poliția dupa ce a ramas fara bicicleta. La data de 10 martie, susnumitul ar fi lasat bicicleta rezemata de gardul unui imobil din localitate, de unde i-a fost sustrasa. IPolițiștii au gasit bicicleta in posesia unui barbat, de 31 de ani, din județul Neamț. Prejudiciul…

- Investigatia a luat amploare joi dupa ce politia a izolat mormintele sotiei lui Serghei Skripal, Liudmila si fiului lor, Alexander. De asemenea, politia a declarat ca 21 de persoane au fost tratate ca urmare a incidentului. Personal de la Marina Roiala, Fortele Aeriene Roiale, precum si echipe de chimisti…

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- O cearta intre Dean McDermott și Tori Spelling s-a terminat cu poliția care a aparut la ușa casei lor. Conform presei internaționale, actorul Dean McDermott (51) a fost agresat de soția sa, Tori Spelling, intr-o criza de nervi a acesteia. Fotografiile surprinse de paparazzi il infațișeaza pe Dean vorbind…

- Casa Alba, aflata inca sub lovitura plecarilor succesive ale colaboratorilor apropiati ai lui Donald Trump, a trimis joi mesaje discordante pentru a contracara zvonurile persistente ca actualul consilier prezidentiale pentru securitate nationala, H.R. McMaster, isi va parasi postul, relateaza AFP.…

- HOROSCOP BERBEC Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care…

- In varsta de 61 ani, un barbat din orasul Stei este in atentia politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor, dupa ce a reusit sa se pensioneze mai devreme decat ar fi avut dreptul. Barbatul a prezentat o adeverinta falsa care atesta ca a lucrat in conditii periculoase.…

- Un barbat in varsta de 61 ani din orașul Ștei care s-a pensionat cu acte false și a incasat in ultimii 17 ani pe nedrept 240.000 de lei va fi judecat pentru inșelaciune in forma continuata. Barbatul este in atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor,…

- Gafa monumentala a mascatilor. Au spart din greseala casa unui profesor de istorie, incercand sa gaseasca o femeie de etnie roma care a avut buletinul la aceeasi adresa in urma cu 15 ani. Familia profesorului a trecut prin clipe de cosmar. Oamenii au fost batuti si pusi la podea de oamenii legii. …

- La doar 16 ani, un adolescent s-a spanzurat in localitatea Teiș, județul Dambovița. Baiatul a fost gasit mort, miercuri dimineața, intr-o padure din spatele casei in care locuia. Parinții tanarului au alertat Poliția, dupa ce fiul lor și-a pus capat zilelor. Tatal a fost cel car ei-a gasit pe baiat…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”, semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Inundatia a fost generata de o avarie care a avut loc in apropiere, pe strada, la o conducta cu apa calda care s-a fisurat. Locatarii sunt extrem de afectati, mai ales ca numai ce au renovat locuinta, dupa un incident similar. Incaperile de la subsol, in care a patruns apa, arata ca dupa niste…

- Detașamentul Aiud intrervine, cu doua autospeciale și o barca, in localitatea Ocna Mureș pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, a anunțat, miercuri, 14 februarie 2018, in jurul orei 17.30 ISU Alba. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre cadavrul unui barbat a carui identate incearca sa fie stabilita.…

- Politia a deschis o ancheta, miercuri, cu privire la un schimb de focuri care a avut loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP.Postul de televiziune NBC Washington…

- Politia ancheta miercuri cu privire la un schimb de focuri care a avur loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP, conform News.ro . Postul de televiziune NBC Washington a difuzat…

- Renato Usatii, primarul municipiului Balți, care a anunțat ca iși va da demisia, nu l-a inspirat pe Dorin Chirtoaca, primarul suspendat al Chișinaului spune ca nu-și va da demisia. Mai mult, Chirtoaca a comentat decizia lui Usatii de a pleca din funcție.

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- O suma de 4,4 milioane de lei a prevazut Primaria Bistrita in proiectul de buget pentru continuarea investitiilor la Complexul Turistic Wonderland. Cei mai multi bani urmeaza sa fie folositi pe echipamente noi destinate partiei de schi pe care autoritatile incearca de 2 ani sa o puna in functiune.

- Politia a crescut numarul patrulelor stradale duminica in doua cartiere din San Francisco, pe coasta de vest a SUA, dupa ce a primit relatari privind prezenta unor pume pe timpul noptii in zona respectiva, informeaza Xinhua. Potrivit politiei, o femeie a povestit ca a vazut o puma plimbandu-se…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg.

- Iata 8 semne ca ghidul tau spiritual incearca sa te contacteze. Un mesaj special Ghidul spiritual ar putea folosi materialele scrise pentru a ajunge la tine. Ai citit vreodata ceva, pentru ca apoi sa auzi exact cuvintele citite? Ai subliniat un pasaj dintr-o carte sau revista, pentru a apoi sa o…

- Dimineata nefasta, in urma cu o saptamana, pentru o mamica din Satu Mare. Ea a mers cu masina, ca si in alte dimineti, sa isi duca copilul la gradinita, in cartierul 14 Mai, doar ca modul in care a parcat avea sa schimbe pentru ea tot cursul zilei. (VEZI SI: Surpriza teribila a unui sofer care a ocupat…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- CEL MAI PUTUROS PRIMAR – Donald Tom este singurul proprietar de pe strada Bucegi care are trotuarul inzapezit. Daca pentru altii spune ca trebuie aplicat “regulamentul de convietuire urbana” si trimite politistii locali sa-i amendeze pe cei care nu sunt in ordine si nu isi fac curat in fata imobilului,…

- Dupa sinuciderea inexplicabila a sotilor Maleon, o alta veste tragica i-a lasat muti pe vecini. La mai putin de o luna de la sinuciderea Andei si a lui Bogdan Maleon, un alt tanar si-a pus capat zilelor.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Horoscop 9 ianuarie 2018. Sagetatorii trebuie sa-și asculte intuiția, sa lase in urma trecutul și sa priveasca spre viitor Horoscop 9 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi speciala, in care buna dispoziție vine de la sine, dar poate sa și plece la fel de repede. Ca sa o menții, ai nevoie de o minte…

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

- Poliția a precizat ca un barbat in varsta de 60 de ani a luat ridicat un obiect de pe pamant, moment in care obiectul s-a detonat in apropierea stației de metrou Varby Gard. Barbatul și o femeie de 45 de ani au fost duși la spital, a declarat poliția agenției suedeze de știri TT, potrivit…

- Șeful secției 22 de Poliție a transmis ultimele informații cu privire la pedofilul cautat de tot Bucureștiul. Totodata, le-a tranismis un mesaj și parinților. „Desfașuram activitați pentru informarea populației cu privire la acest caz. S-a contituit un dosar de urmarire penala. Pana in momentul…

- Un baiețel de 2 ani și 4 luni a disparut din fața casei din Vilcovu de Sus, județul Suceava, iar sambata peste100 de politisti, politisti de frontiera, pompieri, jandarmi și oameni din sat l-au cautat la pas, dar și cu caini de urma, camere de termoviziune si cu un elicopter MAI. Update: Baiețelul …

- Disparitia copilului, David Samuel Farcas, a fost semnalata, vineri seara, in jurul orei 18.00.Baietelul are inaltime de aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei purta imbracaminte de culoare verde, avand ghete…

- O sticla de votca foarte scumpa, estimata la 1,3 milioane de dolari, a fost recuperata in capitala daneza, Copenhaga, a informat vineri politia, dupa ce miercuri confirmase ca a fost furata. Sticla rara de votca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei,…

- Poveste desprinsa parca din filme, petrecuta in Arges! O femeie si-a uitat genata in care avea 16.000 de euro intr-un restaurant din Arges. Proprietara a decis sa nu anunte incidentul la politie, iar ce a urmat e incredibil.