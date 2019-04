Obiceiul de a sari peste micul dejun este strans corelat cu o crestere a riscului de deces asociat afectiunilor cardiovasculare, conform unui studiu publicat luni in Journal of the American College of Cardiology. Cercetarea oamenilor de știința de la Universitatea Iowa din Statele Unite si Universitatea de Stiinta si Tehnologie Wuhan din China arata ca... Read More Post-ul Daca sari peste micul dejun, citește asta și te vei razgandi! apare prima data in TaBu .