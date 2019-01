Sigur nu te interesaza, dragul meu cititor. Ce nu te intereseaza? Ca Romania este arondata pe viata unui manunchi de politicieni. Ei sunt distribuiti pe partide, absenti la frisonul doctrinar, si cei mai multi trag spre cele de la guvernare, atrasi magnetic de purcoiul de bani publici din care in aproape trei decenii nu […] Articolul Daca politica a invins ceva, a invins alegatorul apare prima data in AM Press .