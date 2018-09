Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea in luna noiembrie a unei reuniuni la nivel inalt consacrata incheierii unui acord intre Uniunea Europeana si Marea Britanie este conditionata de inregistrarea unor 'progrese suficiente' in negocierile dintre Bruxelles si Londra pana la summitul european din 18 octombrie, a declarat luni…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, in opozitie, va mentine optiunea pentru un al doilea vot asupra oricarui acord privind Brexitul cu Uniunea Europeana, dar ar prefera alegeri nationale care sa rezolve problema, a declarat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, John McDonnell, informeaza Reuters,…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila. El a adaugat ca responsabila ar fi intransigenta manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra. Intrebat despre aceasta probabilitate,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca Uniunea Europeana trebuie sa stie ca Marea Britanie se pregateste si pentru situatia in care nu se va ajunge la un acord privind Brexitul, in pofida dorintei sale de a parasi UE cu un acord, relateaza Reuters. ''Trebuie sa ne asiguram ca…