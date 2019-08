Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultima ora in cazul celor doua crime petrecute in Caracal! Oasele gasite in liziera de criminaliști zilele trecute ar fi ale Alexandrei, nu ale Luizei. Anchetatorii nu exclud ca cenușa gasita in butoiul din curtea criminalului sa fie impraștiata in mai multe locuri.

- Avocatul familiei Melencu a dezvaluit ca oasele gasite in padurea de langa Caracal nu i-ar aparține Luizei. Tonel Pop a subliniat ca Gheorghe Dinca a fost mai mult decat nesigur cand a trebuit sa o indentifice pe Luiza, precizand ca acesta dadea indicații anchetatorilor in funcție de luna anului in…

- Au fost reluate, marți dimineața, cautarile in padurea de langa Caracal unde ieri au fost gasite, la indicațiile asasinului, ramașițe osoase și cenușa intr-un sac aruncat nu departe de marginea șoselei. Criminaliștii cauta dovezi ca ar fi urme din trupul Luizei, pe care – tot la indicațiile criminalului…

- Anchetatorii au gasit, in padurea de langa Caracal, fragmente osoase arse si cenunsa, care erau intr-un sac si care vor fi analizate, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. Potrivit acesteia, Gheorghe Dinca sustine ca ramașițele ii aparțin Luizei Melencu, el precizand și unde…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Criminologul Dan Antonescu a declarat luni, dupa vestea ca anchetatorii au gasit oase in padurea in care Gheorghe Dinca a spus ca a aruncat corpul Luizei: „Este o cooperare care vine putin tarziu. Este o...

- Surse judiciare sustin ca acesta le-a indicat anchetatorilor un loc dintr-o padure din Caracal, iar acolo s-au gasit mai multe oase. Anchetatorii au ridicat aceste oase si le vor duce pentru a compara ADN-ul, informeaza Antena 3.

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…