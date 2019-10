Dacă numai un singur om devine victimă, este strigător la cer! Cifre in crestere, in Prahova, privind traficul modern de „sclavi” F. T. O spune politia prahoveana, nu lansam noi supozitii: “Traficul de persoane continua sa fie un fenomen in plina evolutie, luand in calcul interesul manifestat de traficanti, aflati intr-o necontenita cautare de mijloace de imbogatire rapide si ilegale”. Sunt date certe si ale procurorilor DIICOT Ploiesti: Din numarul cauzelor solutionate in cursul anului trecut, ponderea cea mai insemnata, dupa infractiunile economice si consumul de droguri, au avut-o dosarele penale avand ca obiect traficul de persoane (231 din totalul de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

