- Standardele pentru IMM-uri sunt importante, iar, daca nu vom fi capabili sa ne adaptam vremurilor noastre, nu vom muri incet si in chinuri, ci repede si in chinuri, a afirmat, miercuri, la un seminar de specialitate, Liviu Rogojinaru, secretar general in Consiliul National al Intreprinderilor Private…

- Consiliul National al IMM-urilor, in parteneriat cu Comisia Europeana (CE), prin Small Business Standardization si Asociatia de Standardizare din Romania, organizeaza miercuri seminarul cu tema 'Standardele, o oportunitate pentru IMM-uri ?'. Evenimentul va avea ca scop prezentarea…

- Restrictiile introduse de Ungaria cu privire la achizitionarea de terenuri arabile de catre investitorii din alte state membre ale Uniunii Europene incalca drepturile de baza prevazute de legislatia europeana, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Bloomberg.…

- Aplicatiile de tipul Clever Taxi sau servicii ca Uber si Bolt ar putea fi scoase sau restrictionate in Romania in urmatoarele doua saptamani. Pe 16 mai va intra in vigoare ordonanța care modifica Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi. "In mai puțin de doua saptamani in Romania am putea…

- La finalul anului 2018, Comisia Europeana a emis noi orientari privind stabilirea și dovedirea originii nepreferențiale a marfurilor ce provin din țari terțe. Acestea vin atat in sprijinul importatorilor europeni, cat și al autoritaților vamale, susține Mihai Petre, Director, Comerț Internațional, Departamentul…

- Poliția romana realizeaza frecvent controale și in ceea ce privește condusul sub influența alcoolului. Deja se știe ca majoritatea accidentelor se produc din cauza condusului sub influența alcoolului. Cei care vor sa calatoreasca in siguranța trebuie sa aleaga modalitatea de transport cu autocarul,…