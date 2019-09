Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a disputat astazi primul meci din preliminariile Campionatului European din 2021, intalnind in deplasare Danemarca. Partida le a revenit gazdelor cu 2 1 Skov Olsen 3, 56 Fl. Coman 80 , dar in prelungiri acelasi Coman a ratat un penalty, care, transformat, ii putea…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine joi, 5 septembrie, meciul cu Spania din preliminariile Campionatului European din 2020. Partida, care conteaza pentru etapa a cincea, se joaca la Bucuresti, pe Arena Nationala, de la ora 21.45, in direct la Pro TV.In clasament, Romania se afla pe locul trei,…

- Romania - Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce Romania - Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la ora 19:00. FCSB, la fel ca Dinamo si Viitorul, nu are nici un jucator la lotul national. Cosmin Contra a anuntat lotul final pentru meciurile…

- Echipa de FedCup a România va întâlni Rusia în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al competiției. Confruntarea va avea loc în zilele de 7 și 8 februarie, în România (va fi gazda). Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Londra, iar turneul final…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Romania U21 o va infrunta joi pe Germania U21 in semifinalele Campionatului European de tineret, echipa lui Mirel Radoi fiind fața in fața cu o performanța fantastica. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00,…

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, omul care a lansat numeroși jucatori spre naționala de tineret, a vorbit despre calificarea naționalei U21 in semifinalele Campionatului European U21.Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca joi, 27…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupa A. Polonia U21 - Belgia U21 e primul, de la 19:30. Urmeaza derby-ul dintre țara gazda Italia U21 și Spania U21. Meciurile de la EURO 2019 pot fi urmarite pe TVR 1 și liveSCORE pe GSP.ro; Romania U21 debuteaza marți, de la 19:30, impotriva…

- Cea de-a 22-a editie a Campionatului European de tineret incepe, duminica, in Italia, iar nationala Romaniei se numara printre cele 12 formatii participante la turneul final, dupa o absenta de 21 de ani. Cele trei grupe de la turneul final sunt urmatoarele: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia;…