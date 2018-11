Daca nu primesc mariri de salarii, romanii nici nu simt crestere economica. "Investiti in companiile unde va platiti facturile!"

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 noiembrie 2018, un numar de 13.261 de angajati de la Compania Naționala Poșta Romana, 89% dintre ei fiind personal operational, va primi in plus, la salarii, o suma medie de 337 de lei, o crestere de 15%, a anunțat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societații ...

- Dupa cum arata noile norme de creditare, care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, categoria sociala favorizata va fi a celor cu venituri mari si foarte mari. Anularea unor cerinte existente in vechiul regulament de creditare va conduce la simplificare, dar si la favorizarea celor cu venituri…

- Programul „Investeste in tine” este adresat in primul rand tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, care pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dar si celor cu varste in 26 si 55 de ani, care pot lua credite de pana la 35.000 de lei

- Programul Smart Start USA, cu un buget de 500 de milioane de dolari pentru finantarea firmelor romanesti care vor sa se extinda pe piata americana, a fost lansat marti, a anuntat in cadrul unei conferinte, initiatorul si coordonatorul programului, Ilan Laufer, care este si vicepresedinte pentru relatia…

- Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din pretul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea si are potentialul de a incetini cresterea economica, conform unui studiu realizat de UHY, reteaua internationala…

- Cred ca secretul care sta la baza productiei publicitare in 2018 este o segmentare foarte clara a clientilor pe care vrem ii abordam. Companiile de productie publicitara din Romania incearca sa cuprinda cat mai multe tehnici de tipar, in timp ce companiile din afara care activeaza in acest…

- Romanii persoane fizice care doresc sa treaca la energie verde vor fi ajutați de stat cu 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 20.000 de lei. Cel puțin asta propune noul ghid de finanțare aflat acum in dezbatere publica la Ministerul Mediului, scrie economica.net.

- Salariul calculat in funcție de plata cu ora, precum in Germania sau Marea Britanie, este propunerea facuta de oamenii din mediul de afaceri romanesc, ce susțin posibilitatea adoptarii unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este in prezent in țara noastra.