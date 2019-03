Senatorul PSD Liviu Pop crede ca fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, are un discurs politic, pentru ca varianta pe care o are, in cazul in care nu va fi desemnata procuror-șef al Parchetului European, este ca candideze pentru funcția de președinte al țarii. „Cred ca intenționat am fost chemata in aceasta zi. Cred ca intenționat astazi am fost impiedicata sa dau declarații și sa lamuresc lucrurile. Cred ca, de asemenea, intenționat am fost chemata intr-un dosar și m-am trezit acolo - fara a fi citata in mod procedural și corect - ca sunt audiata intr-un al doilea dosar. Imaginați-va ca am…