Dacă nu faci asta pe WhatsApp, riști să-ți vadă toți mesajele. Metoda simplă să le ții doar pentru tine Daca nu faci asta pe WhatsApp, riști sa-ți vada toți mesajele. Metoda simpla sa le ții doar pentru tine Printr-o actualizare adusa aplicației de chat, WhatsApp suporta autentificarea in-app prin Face ID și Touch ID pe iPhone, pentru a-ți proteja conversațiile. Aplicația WhatsApp este unealta principala de comunicare pentru un numar foarte mare de utilizatori de telefoane inteligente. Chiar daca numarul celor care s-au lasat de Facebook a mai crescut in ultima vreme, cei care folosesc de WhatsApp sunt in creștere și este puțin probabil sa renunțe vreodata la acest instrument gratuit de comunicare… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

