Daca Iranul dezvolta arma atomica, Arabia Saudita va face acelasi lucru cat mai repede posibil - printul mostenitor Mohammed bin Salman

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita va incerca sa se doteze cu arme nucleare in cazul in care Iranul, unul dintre principalii adversari regionali, va dezvolta armament atomic, afirma printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, intr-un interviu acordat CBS, citat de mediafax.

- Arabia Saudita va incerca sa se doteze cu arme nucleare in cazul in care Iranul, unul dintre principalii adversari regionali, va dezvolta armament atomic, afirma printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, intr-un interviu acordat CBS.

- Arabia Saudita avertizeaza ca va dezvolta bombe nucleare daca Iranul fabrica armament atomic. "Arabia Saudita nu vrea sa se doteze cu arme nucleare, dar, fara niciun dubiu, daca Iranul va dezvolta armament atomic, vom proceda la fel in cel mai scurt timp", a declartat printul Mohammed bin Salman.…

- Inaintea unei importante vizite la Washington a printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, guvernul a aprobat oficial politica nationala cu privire la programul de energie atomica. Intentiile regatului sunt legate de constructia unor prime 16 reactoare nucleare in cursul viitoarelor decenii, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala la Londra. In prima zi a fost primit de Regina Elizabeta a II-a la Buckingham Palace și apoi s-a intalnit cu premierul Theresa May. Vizita lui bin Salman a fost primita cu manifestații in capitala…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul...

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a plecat marti noapte la Riad, a anuntat biroul sau de presa, pentru prima sa vizita in capitala saudita dupa ce a demisionat brusc in noiembrie, informeaza Reuters. Un comunicat al biroului de presa al lui Hariri precizeaza ca el a raspuns la o invitatie a…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- HOROSCOP BERBEC Atmosfera din familie este extrem de vie, de animata, poate datorita unor planuri noi pe care fiecare il alimenteaza in felul sau. Cineva trebuie sa preia conducerea acestor planuri, si tu esti persoana cea mai potrivita pentru acest rol, deci asuma-ti cu bucurie responsabilitatea…

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- In urmatorii ani, Rusia și China ar putea dezvolta arme menite unui posibil "conflict spațial", avertizeaza serviciile secrete americane intr-un raport prezentat marți in fața Senatului SUA, scrie digi24.ro.

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) a recuperat Arabia Saudita de la corupți. Comitat anticorupție abia inființat In 4 noiembrie, printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie, care…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. Printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri, in noiembrie 2017, pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie,…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu prințul moștenitor al Abu Dhabi-ului, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vicecomandant suprem al forțelor armate ale EAU, comunica NOI.md. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- În cadrul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o întrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU.

- Celebrul multimiliardar saudit era detinut din 4 noiembrie 2017 in hotelul Ritz-Carlton din Riad. In varsta de 62 de ani, bin Talal era cel mai cunoscut detinut din cele 350 de personalitati- printi, ministri, oameni de afaceri- inchise la Ritz-Carlton, in cadrul campaniei anticoruptie lansata in noiembrie…

- Arabia Saudita i-a pus in libertate sambata pe printul Alwaleed bin Talal si pe alti cativa cunoscuti oameni de afaceri ai regatului, eliberand astfel hotelul Ritz-Carlton, care a fost folosit ca inchisoare pentru elita tarii in timpul unei controversate actiuni anti-coruptie, transmite Bloomberg.

- Cea mai lunga tiroliana din lume se afla pe acoperisul unei cladiri, la 170 de metri inaltime, și a fost inaugurata recent in Dubai. Calatoria plina de adrenalina a facut furori atat in randul localnicilor și al turiștilor, cat și in randul celebritaților. Amplasata in Dubai Marina, XLine nu numai ca…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite care este si ministrul Apararii, si-a creat propria organizatie militara privata pentru a lansa vasta operatiune anticoruptie din noiembrie 2017. Potrivit media saudite, in crearea acestei noi structuri din regat, bin Salman a beneficiat de…

- In Arabia Saudita e sarbatoare. La meciul Al-Ahli – Al-Batin in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman.

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com. Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com.

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com.

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, femeile vor putea asista la meciuri de fotbal din campionat, incepand de vineri, la Riad, Jeddah si Dammam, informeaza L'Equipe.Meciurile la care pot asista femeile saudite sunt Al-Ahli - Al-Batin (12 ianuarie), Al-Hilal - Al-Ittihad (13 ianuarie) si Al-Ittifaq…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol. Începând de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Începând de luni, preţul unui litru…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech.

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse.…

- Dumitru Dragomir il sfatuiește pe Denis Alibec sa se opereze cat mai repede daca vrea sa-și mai salveze cariera și ii sugereaza atacantului sa se transfere cat mai repede de la FCSB. "Alibec nu-și mai revine! Daca nu pleaca, e terminat definitiv! Ori se duce și se opereaza și pleaca de la Steaua, ori…

- Patinoarul de la Baza sportiva Olimpia de sub Tampa se va deschide pe 27 decembrie, a anuntat vicepresedintele Consiliului Judetean, Adrian Gabor. Deși reprezentanții administrației județene anunțau ca este posibil ca patinoarul sa fie deschis in jurul datei de 15 decembrie, acest lucru nu a fost posibil,…

- Peste 260 de miliarde de dolari va cheltui Arabia Saudita in 2018, o suma record, potrivit CNBC, citat de digi24.ro. Strategia de a restructura economia face parte din agenda de reforma a printului Mohammed bin Salman.

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din regat. "Toate autorizatiile guvernamentale" sunt in vigoare, a dat asigurari…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat in spatiul aerian al Riadului o „racheta balistica“ lansata de rebeli houthi din Yemen, care au anuntat la randul lor ca au tras o racheta vizand Palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat "o racheta balistica" a Houthis deasupra Riadului, in timp ce rebelii yemeniti au afirmat ca au lansat o racheta care viza palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, transmite AFP.

- Dupa ce a cumparat cel mai scump tablou si unul dintre cele mai luxoase iahturi, printul mostenitor al Arabiei Saudite si-a mai trecut in palmares cel mai scump castel din lume. Este vorba de o constructie situata langa Paris, pe care Mohammad bin Salman a platit 275 de milioane de euro. Printul saudit…

- Mohammed bin Salman, omul de fier din Arabia Saudita, s-a dovedit a fi misteriosul cumparator al castelului Louis XIV, in apropiere de Paris, cea mai scumpa locuinta privata din lume: 275 de milioane de euro. Luxoasa proprietate a fost vanduta in septembrie 2015 de catra firma imobiliara de lux Daniel…

- 8 noiembrie 2017 - Acesta este inceputul unei noi Arabii Saudite sau finalul unui experiment. De aproximativ un secol, Arabia Saudita a fost condusa de inteleptii unei familii regale ce se gaseste acum controlata efectiv de un print mostenitor de 32 de ani, Mohammad bin Salman. El conduce Ministerul…